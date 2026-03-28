El Tenerife Libby’s, a un paso de las semifinales

Un examen de alta dificultad, con la ilusión y el trabajo como máximos exponentes. El Tenerife Libby’s La Laguna afronta este fin de semana la reanudación de los cuartos de final del playoff por el título, en su visita al campeón de la liga regular: Avarca de Menorca.

La escuadra tinerfeña llega a esta cita por delante en la eliminatoria después de llevarse el primer punto de la eliminatoria en el Pabellón Colegio Cisneros (3-1). Al margen de lo deportivo –no se deben pasar por alto la brillante actuación colectiva ante el campeón de la fase regular o las extraordinarias prestaciones de Marga Pizá o Alli Cudworth–, el duelo del pasado fin de semana estuvo marcado por el cambio forzado de recinto. El Libby’s no pudo jugar en el Pablos Abril al encontrarse cerrada la instalación lagunera por el paso de la borrasca Therese por el Archipiélago. La Federación Española amagó con obligar al cuadro insular a costear un segundo desplazamiento del Avarca a la Isla, así como su pernoctación en la si fuese necesario y, finalmente, el Cisneros cedió su pabellón (privado y, por tanto, al margen de las restricciones de los ayuntamientos) para que el choque pudiese mantenerse el sábado.

El resultado, una remontada memorable para neutralizar el 0-1 de salida de las visitantes y dejar sin margen de error al cuadro balear. Con esta mínima renta, las blanquiazules buscarán ofrecer sus mejores prestaciones para hacer frente a las menorquinas. Primero, con la disputa del segundo encuentro (hoy sábado, a partir de las 18:00); y en, caso de victoria local, en un tercer y último encuentro por el desempate. Esa hipotética cita se celebraría en la jornada de mañana domingo a partir de las 17:00.

Con la moral reforzada por la dinámica ascendente durante el último trimestre –ocho victorias en 11 encuentros–, el Tenerife Libby’s La Laguna tratará de vencer a un Avarca ha convertido el Pavelló Municipal D´Esports en un verdadero fortín, con pleno de triunfos durante el presente curso liguero. Un registro estadístico que demuestra la enorme dificultad de un reto apasionante, con el objetivo de conseguir un billete que dé acceso a las blanquiazules a las semifinales.

El entrenador del Tenerife Libby’s, Ricardo Lemos, expresa cómo ha sido la semana para preparar un fin de semana decisivo. «Hemos trabajado con un gran espíritu, ya que el grupo se encuentra feliz por encontrarnos en esta situación. Tenemos una pequeña renta por haber empezado ganando, pero sabemos que será un partido muy difícil. Además, es la primera vez que nos enfrentaremos con esa ventaja a favor».

Sobre cómo gestionar emocionalmente la pequeña ventaja cosechada en la eliminatoria, más ante un Avarca de Menorca que sigue invicto en su recinto, Lemos agrega que «hay una presión directa porque puede ser la última oportunidad, por lo que cambia la manera de prepararse». Controlar las emociones será «una de las claves». En ese sentido, expone que «jugar contra Avarca de Menorca siempre es complejo», ya sea en la Isla o en su pabellón, donde «es muy difícil ganar».

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Por último, hace hincapié en cómo debe enfrentarse esta doble oportunidad para intentar ganarse por derecho propio una plaza en semifinales. «Estamos intentando mantener el enfoque hacia donde queremos llegar, sin pensar tanto en el camino que debemos recorrer. Si el equipo logra estar disciplinado para llegar a donde aspiramos, que es estar en la última fase del playoff, pues será la mejor manera para encarar el partido».