Resistencia y experiencia en un duelo abierto en El Paso

Llegó el gran día de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 y los más de 2.000 participantes de la carrera de trail running pasense vivirán su día grande con la celebración de su decimocuarta edición. El municipio palmero acoge la disputa de siete modalidades y el Campeonato de Canarias de trail running de categoría Promoción de la Federación Canaria de Atletismo, que se celebra conjuntamente con la Starter.

La Ultratrail (70,5 kilómetros) y la Maratón (42,2 kilómetros) serán las primeras modalidades en partir de El Paso. Las pruebas más exigentes de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 arrancarán desde la Avenida Islas Canarias a las 7:00 horas. Estas dos distancias tendrán que tener en cuenta que la organización del evento, en coordinación con la dirección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, han tomado la decisión preventiva de modificar muy levemente el recorrido de ambas a su paso por el entorno de Cumbrecita.

Si bien el sendero está en buen estado, ambas entidades, de forma coordinada y preventiva, han establecido una modificación que comienza en el punto kilométrico 13, justo en el avituallamiento de La Cumbrecita (Parking Sur). Desde ese punto, las carreras bajarán hasta el entorno del Riachuelo por el margen izquierdo de la carretera. Junto a la barrera de entrada (puesto del guarda) se retomará el sendero que llevará a los atletas hasta la base de las vueltas del Reventón. Esta leve modificación supone un recorte de apenas 500 metros en la distancia total de sendos recorridos.

La más veterana, la Classic (31,8 kilómetros) tomará la iniciativa a las 8:30. Media hora más tarde lo hará la Sprint (17,5 kilómetros) y la Starter (8 kilómetros) a las 9:30 horas, en lo que promete ser una fiesta del trail en la céntrica Avenida Islas Canarias ubicada en pleno centro de El Paso.

Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 se presenta como una edición muy abierta, de resultado incierto y marcada por las recientes lluvias en La Palma, que han endurecido el terreno con barro y tramos técnicos, poniendo a prueba a unos 2.000 corredores. La clave no será solo el nivel físico, sino también la resistencia, la adaptación y la estrategia de carrera. La prueba reúne a atletas élite locales, nacionales e internacionales, muchos con experiencia previa en la competición, lo que aumenta la igualdad y la importancia del conocimiento del recorrido.

En la modalidad Ultra destacan corredores consolidados como Lucien Epiney y Alexis Martín, acompañados por otros atletas con experiencia local, mientras que en categoría femenina la igualdad es máxima con figuras como Azara García y Aroa Sio. En la distancia maratón el nivel es muy equilibrado, con nombres como Mario Olmedo y Josep Miret entre los principales aspirantes, y con Claudia Mola partiendo como favorita en mujeres. Por su parte, la Classic se presenta como una carrera muy abierta con especialistas en media distancia y múltiples opciones de podio, como las que tienen David Recco, Fran Castillo o Mailine Schober. Finalmente, en Sprint sobresalen corredores explosivos y conocedores del terreno como Arezki Habibi, mientras que en categoría femenina destacan María Benito Gomes y Ane Ormaetxea. En conjunto, se espera una edición muy reñida donde pequeños detalles marcarán la diferencia.

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Completa emisión televisiva

Reventón El Paso Fred.Olsen Express contará, un año más, con un potente streaming que retransmitirá todo lo que suceda desde todos los puntas de vista posibles. La retransmisión en directo se podrá seguir íntegramente a través de los canales de comunicación y perfiles sociales de la carrera. También se podrá ver en la web especializada en trail running: www.carrerasdemontana.com. Todo este despliegue se volcará con una emisión que arranca a las 6:50 horas y que se alargará hasta que se complete el podio de la Maratón femenina.