Épica salvaje en la Ultra Reventón El Paso 2026 de La Palma con reinado histórico de Azara García y exhibición de Lucien Epiney

La isla de La Palma volvió a convertirse este sábado, 28 de marzo, en el escenario de una de las pruebas más duras del calendario nacional: la Ultra Trail Reventón El Paso Fred.Olsen Express, donde el suizo Lucien Epiney y la cántabra Azara García de los Salmones se alzaron con la victoria en una jornada marcada por la exigencia extrema.

Con un recorrido de 70,6 kilómetros y un desnivel acumulado de 8.158 metros, los participantes no solo compitieron contra el cronómetro, sino también contra la dureza de un terreno técnico y cambiante que puso al límite a cada corredor.

Azara García agranda su leyenda en La Palma

Si hubo una gran protagonista en la jornada fue Azara García de los Salmones, que volvió a demostrar por qué es la gran dominadora histórica de esta prueba. La corredora del Team Sport HG AMLSport firmó una actuación impecable, cruzando la meta a las 15:22 horas con un tiempo de 8:22:08.

Su victoria no solo le dio el oro femenino, sino que además logró un destacado octavo puesto en la clasificación general absoluta, confirmando su superioridad en una de las ultras más técnicas del país.

Este triunfo refuerza un palmarés ya impresionante en El Paso, donde suma victorias en distintas modalidades desde 2016, consolidándose como la gran reina de Reventón. Además, llegó en plena forma tras imponerse días antes en la Subida a las Estrellas.

Duelo de alto nivel en el podio femenino

La gallega Aroa Sio Seijo protagonizó un intenso pulso con la ganadora durante gran parte del recorrido. Finalmente, cruzó la meta en segunda posición con un tiempo de 8:28:16, apenas seis minutos por detrás, confirmando su excelente estado de forma esta temporada.

El podio femenino lo completó la grancanaria Tatiana Cruz, que firmó una carrera de menos a más para terminar en 9:26:11, tras una demostración de resistencia y regularidad en los tramos más duros del recorrido.

Lucien Epiney / E. D.

Lucien Epiney rompe la barrera de las 7 horas

En categoría masculina, el gran protagonista fue el suizo Lucien Epiney, que ofreció una auténtica exhibición de potencia y estrategia. El corredor del Trail Du Besso se impuso con un tiempo de 6:57:54, siendo el único capaz de bajar de las siete horas.

Su actuación destacó por la regularidad y control del ritmo en un trazado especialmente exigente, lo que le permitió dominar la prueba con autoridad.

Podio masculino con sabor canario y nacional

La segunda posición fue para el tinerfeño Alexis Martín Lorenzo, del equipo Lurbel, que cruzó la meta a las 14:10 horas con un tiempo de 7:10:15, firmando una actuación de enorme mérito ante el empuje del líder.

El tercer puesto lo ocupó Manuel Mesa Labrador, del Club Deportivo Extremadura Trail, quien completó el recorrido en 7:51:05, cerrando un podio de alto nivel tras casi ocho horas de esfuerzo extremo.

Una de las ultras más duras de España

La Ultra Trail Reventón El Paso volvió a consolidarse como una de las pruebas más exigentes del calendario, donde la combinación de desnivel, terreno técnico y condiciones naturales convierte cada edición en un desafío mayúsculo.

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