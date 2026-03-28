Empate a nada entre Marino y Real Unión

Marino y Real Unión firmaron las tablas en un duelo con pocas acciones a destacar (0-0). El conjunto santacrucero tuvo más el balón, pero apenas generó peligro ante una sólida zaga marinista que supo aguantar el resultado pese a jugar con un futbolista menos desde el minuto 67, por una discutida roja directa de Carlos.

El duelo arrancó con un primer intento de Pirri para el combinado sureño, que salió rozando el poste; sin embargo, fue el conjunto del Barrio de La Salud el que comenzó llevando la iniciativa con el balón en su poder, jugando más en campo contrario, aunque sin llegar a concretar ocasiones claras.

La primera acción destacable, por parte del Real Unión, llegó pasada la media hora mediante una falta desde la frontal ejecutada por Edu Niebla que paró el meta local; después, fue Jony quien probó fortuna en el interior del área, sin éxito por muy poco. En la réplica local, Yan Carlos detuvo el trallazo lejano de Alberto.

Con el 0-0 concluyó el primer tiempo, y el ritmo volvió a decaer al comienzo de la segunda parte, sin acciones a destacar a excepción de un intento lejano de Isma que solventó el meta visitante. Hasta que en el minuto 67, Carlos derribó a Callejo en una acción por la banda y vio la roja directa, muy protestada por los jugadores del cuadro marinista.

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El Marino echó el cerrojo a raíz de la expulsión y esperó su momento para hacer daño en alguna acción aislada a la contra. Fue así, tras los intentos lejanos de Pirri y Azael para sus respectivos equipos, como llegó la ocasión más clara del partido en la última acción, al quedarse Camil libre de marca frente a Yan Carlos, quien le arrebató el balón cuando el atacante se disponía a driblarle.