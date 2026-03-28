El Gobierno de Canarias ordena a las federaciones de fútbol inscribir a los menores tutelados

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, ha ordenado a las federaciones de fútbol de las Islas que expidan las licencias federativas correspondientes a los niños, niñas y adolescentes no tutelados que las soliciten.

El documento oficial, al que ha tenido acceso EL DÍA, lleva la firma del director general de Deportes, José Francisco Pérez Martín. En él, tras una exposición motivada en la que el gobierno regional argumenta su capacidad para «conminar» a las federaciones de Tenerife y Gran Canaria sobre el asunto en cuestión, se les exige que expidan «las correspondientes licencias federativas de ámbito territorial para la práctica de fútbol no profesional a favor de los niños, niñas y adolescentes no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma que, cumpliendo los requisitos exigidos al resto de menores de edad, lo soliciten».

Con carácter retroactivo

Asimismo, se conmina también a las federaciones «a que revisen las solicitudes formuladas por niños, niñas y adolescentes no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma que hayan sido rechazadas durante la temporada 25/26» y, en tercer lugar, se insta a los referidos organismos deportivos a que «lleven a cabo las acciones necesarias ante los órganos federativos, asociaciones deportivas y cualesquiera otras instituciones competentes en la materia para la promoción de la práctica federada de fútbol de los niños, niñas y adolescentes no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma de Canarias».

El mandato del Gobierno de Canarias trata de poner fin a una problemática que ha dejado en desamparo a muchos menores en las Islas, quienes no pueden participar en el fútbol base al no ser tramitadas sus licencias federativas. Las federaciones interinsulares, por su parte, sostienen no tener posibilidad alguna de resolver el contratiempo, dado que dependen de la legislación vigente en la Española y esta, a su vez, de la FIFA.

Una norma injusta

Es precisamente el órgano mundial el que ha endurecido en los últimos años su ya de por sí restrictiva política sobre los traspasos de menores. La guía, enfocada fundamentalmente a proteger la infancia de los jóvenes y evitar que se conviertan desde temprana edad en activos para los clubes de fútbol, perjudica de forma colateral a los menores de edad no acompañados que salen de sus países de origen sin sus padres por motivos no deportivos, sino humanitarios. En Canarias se cuentan por centenares, aunque no hay una cifra exacta.