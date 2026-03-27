La Feria del Corredor da el pistoletazo de salida en El Paso

La jornada inaugural de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2026 estuvo marcada por la intensidad y un ambiente vibrante. La apertura, ayer jueves, de la Feria del Corredor centró toda la atención y sirvió de escenario para la presentación oficial de una de las citas más esperadas del trail.

El parking exterior de HiperDino se transformó en un auténtico punto de encuentro, rebosante de vida, donde corredores, familiares, amigos y amantes del trail running compartieron las primeras emociones del evento. Más de 12.000 personas desfilarán por este espacio hasta mañana sábado. Allí los más de 2.000 participantes podrán recoger sus dorsales y vivir una experiencia diseñada al detalle, en la que destaca la entrega de la mochila del corredor, un artículo que tradicionalmente ha despertado un notable entusiasmo entre los seguidores de la prueba.

La inauguración institucional corrió a cargo del alcalde de El Paso, Eloy Martín, acompañado por el primer teniente de alcalde y el concejal de Deportes y Turismo, Omar Hernández, quienes estuvieron escoltados por el resto de la corporación local del consistorio pasense. Tras el pertinente corte de la cinta inaugural, los miembros del ayuntamiento saludaron, stand por stand, a todos los empresarios que en esta edición confía en Reventón El Paso para acercar sus marcas al gran público. Todos ellos dieron la bienvenida a los comerciantes, provenientes muchos del Archipiélago, especialmente del ámbito local, pero también algunos nacionales, consolidando la feria como un espacio imprescindible de paso y convivencia. 20 expositores ofrecen sus diversos productos en una carpa de 600 metros cuadrados que estos días se convierte en el centro neurálgico de Reventón El Paso.

Los asistentes podrán disfrutar de un entorno dinámico y multidisciplinar, donde sobresale la Reventón Store, punto de referencia para adquirir el merchandising oficial del evento, y la Experiencia Reventón de este año, en la que los saltarán hacia el estrellato. La Feria del Corredor permanecerá abierta hasta mañana con horario ininterrumpido de mañana y tarde.

Este mismo enclave acogió también la presentación oficial del evento. En el acto participaron Eloy Martín y Omar Hernández, así como por la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, Mónica Gómez. Les acompañaron en el escenario principal de la Feria del Corredor Lorenzo Spinelli, Sales Manager de Fred.Olsen Express, patrocinador principal de Reventón El Paso; Alexis Concepción, gerente de HiperDino El Paso; y los corredores élites Azara García (Subida de Las Estrellas y Ultramaratón), Aroa Sío (Ultramaratón) y los maratonianos Mario Olmedo y Josep Miret, quienes aportaron aún más brillo al inicio que ya anticipa una edición inolvidable.

La Kids, de récord

La modalidad infantil de Reventón El Paso se celebra hoy en la Hacienda del Pino de la Virgen y volverá a acoger el Campeonato de Canarias de trail de categorías menores. Esta cita cerró inscripciones alcanzando un récord histórico de participación con 306 deportistas, de los cuales 177 son masculinos y 129 femeninos, representando a 32 clubes y escuelas. La cifra supone la mayor concurrencia de escuelas y clubes registrada hasta la fecha en esta competición. La prueba volverá a reunir a niños y jóvenes de entre 4 y 17 años en una jornada deportiva pensada para fomentar el deporte base, la convivencia y los valores del trail running.

En cuanto a las categorías, la más numerosa será la Sub 10, con 73 atletas, seguida de la Sub 8, con 63 participantes. Los competidores provienen de distintas islas, incluyendo La Palma, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, consolidando el evento como una referencia en el calendario deportivo regional para jóvenes atletas.

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La Reventón Kids HiperDino se ha convertido en una auténtica fiesta del deporte base, integrando a familias, clubes y escuelas deportivas en un entorno natural privilegiado y bajo una organización que cuida cada detalle para que la experiencia sea inolvidable para los más pequeños. Omar Hernández se mostró satisfecho del crecimiento paulatino y progresivo que está experimentando esta modalidad y recordó «la responsabilidad de enseñar a los jóvenes que el deporte en la naturaleza es mucho más que actividad física: es salud, es respeto por el entorno y es una forma de vida». «Cuando un niño compite en este tipo de pruebas, no solo está corriendo, está aprendiendo a superarse, a convivir y a valorar lo que le rodea. Esa es la base sobre la que queremos construir el futuro de este deporte del trail running», añadió.