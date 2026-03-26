Ocho victorias de once: el Haris confirma su evolución

Creer y persistir hasta el final. El Tenerife Libby’s La Laguna afronta el último tramo de la temporada con una dinámica positiva. El conjunto tinerfeño se desplaza este fin de semana hasta Menorca para la disputa del segundo y, en caso necesario, tercer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la fase final de Liga Iberdrola, a la que llega con una mínima ventaja.

El equipo lagunero ha experimentado una evolución en su rendimiento desde el pasado mes de enero, coincidiendo con la llegada de Ricardo Lemos al frente del cuerpo técnico, que le ha permitido sumar ocho victorias en los últimos once compromisos. Un trimestre que ha supuesto un punto de inflexión en la trayectoria del Tenerife Libby’s La Laguna, con una mejoría notable en los resultados que le ha permitido pasar de luchar por la permanencia a estar presente en una fase final de Liga Iberdrola por undécimo año consecutivo.

En este sentido, la jugadora del Tenerife Libby’s La Laguna, Carolina Camino, ha destacado el impacto del cuerpo técnico en la dinámica del grupo. «La llegada de Ricardo (Lemos) y sus entrenamientos han sido la clave. Hemos mejorado mucho tanto individualmente como en equipo. Además, la incorporación de nuevas jugadoras nos ha aportado mucho y, entre todas, nos ha dado confianza para seguir compitiendo a buen nivel».

A nivel personal, la receptora gallega también ha subrayado su progresión en la segunda mitad del curso. «Me siento bastante cómoda, mucho mejor que en la primera vuelta. La ayuda de mis compañeras me da la confianza necesaria para desarrollar mi juego y aportar al equipo».

La escuadra tinerfeña ha demostrado su capacidad de resiliencia, reponiéndose a la adversidad en una temporada compleja, a través de la unidad. Una fortaleza colectiva que, tal y como señala Camino, ha sido determinante para alcanzar los objetivos: «El principal logro ha sido creer en el objetivo que marcó Ricardo desde su llegada: no solo salvarnos, sino también meternos en playoffs. Y lo hemos conseguido».

Ahora, la eliminatoria viaja este fin de semana a Menorca, donde el Tenerife Libby’s La Laguna tratará de defender la victoria conseguida el pasado sábado en el Pabellón Colegio Cisneros contra Avarca de Menorca (3-1). Sobre ese primer duelo, Camino reconoció la dificultad del encuentro. «Fue un partido complicado en el Colegio Cisneros, pero supimos adaptarnos. Pudimos entrenar allí un par de tardes para adaptarnos. Ganamos gracias a nuestro juego y esfuerzo, y eso lo celebramos mucho».

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Las blanquiazules afrontarán el reto con la máxima ambición, y con el firme objetivo de mantener la línea de trabajo mostrada en las últimas semanas para intentar clasificarse a semifinales ante un oponente de máxima dificultad. «Sabemos que será más complicado fuera de casa, pero vamos con la misma mentalidad: darlo todo. Será clave seguir estudiando al rival, ajustar detalles y mantener la intensidad en los entrenamientos para estar preparadas ante cualquier escenario», concluyó.