Victoria sin paliativos del Cisneros en el derbi

Ambición sin límites. El Cisneros se impuso con autoridad al San Roque en el duelo aplazado por la borrasca Therese y disputado finalmente ayer en el pabellón del colegio. El conjunto lagunero, sólido de principio a fin, sumó tres puntos más que valiosos, en el primero de los dos compromisos que deberá afrontar a lo largo de la semana.

El derbi comenzó como cualquier partido importante. Los compases iniciales fueron muy igualados. Sergio Noda, con dos acciones consecutivas, rompió el equilibrio y dio la primera ventaja a los suyos tras un remate corto al que no pudo llegar la defensa grancanaria (6-4).

El empuje local creció con Fran Duque, que se hizo gigante en la red con un bloqueo para ampliar la renta (12-6). San Roque reaccionó y frenó la inercia local gracias a un parcial de tres puntos (13-9). Sin embargo, el dominio siguió en manos cisneristas, con un juego sólido, como en un espectacular rally que finalizó el receptor cubano para mantener la ventaja (19-12). El tramo final recuperó la igualdad inicial. Un contundente bloqueo del Dos Santos acercó al conjunto visitante (23-21), pero el Cisneros supo gestionar la presión y, de nuevo, Noda apareció para cerrar el set (25-22).

La segunda manga arrancó con dominio grancanario. San Roque firmó un comienzo sólido (0-3), impulsado por Portalance, que dominó desde el servicio, y encontró continuidad con las apariciones de Ponzio, desde zona dos (4-6). En ese tramo, el opuesto neerlandés del Cisneros fue clave para sostener a los suyos. Sleurink, con un remate y un saque directo, puso las tablas en el marcador (11-11).

Aún así, el control del juego seguía del lado visitante, que lograba ventajas en cada intercambio (13-16). Fue entonces cuando el Cisneros firmó un parcial de tres puntos para devolver la igualada (16-16). En el tramo final el conjunto local sacó a relucir su mejor versión. Los bloqueos de Flores y la contundencia ofensiva de Noda fueron decisivos para culminar la remontada y poner el 2-0 en el global (25-21).

Ya en el tercer set las cosas se igualaron, aunque hubo un ligero dominio inicial del Cisneros (5-3). A medida que avanzaba el parcial, el conjunto lagunero elevó su nivel. Una combinación entre Nacho Roberts y Fabián Flores en el centro de la red abrió diferencias (13-9).

El Cisneros mantuvo el control del juego, aunque las acciones de Demirovic permitieron a los visitantes recortar distancias y mantenerse en la manga (18-17). Aunque la confianza del cuadro local terminaron imponiéndose. Con firmeza en los momentos decisivos, el Cisneros cerró el partido por la vía rápida, sellando el set con un 25-22.

Noticias relacionadas

Con este triunfo, los de Miguel Rivera ponen el foco en el segundo duelo de la semana: el sábado ante el Pamesa Teruel a domicilio, la última jornada de la fase regular.