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Atletismo

Últimas plazas para la Binter NightRun Santa Cruz

La distancia de 10 km contará con circuito homologado por la Federación Española

Una pareja durante la edición del año pasado.

Una pareja durante la edición del año pasado. / ED

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Binter NightRun Santa Cruz de Tenerife encara su fase decisiva a menos de un mes de su celebración el próximo 18 de abril, con un ritmo de inscripciones que ha superado todas las expectativas.

La organización informa de que ya quedan las últimas plazas disponibles para participar en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

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Ante esta alta demanda, se anima a los corredores interesados a formalizar su inscripción lo antes posible para no quedarse fuera de una de las pruebas nocturnas más esperadas del calendario deportivo de las islas. La distancia de 10 kilómetros contará con circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

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