Un derbi para confirmar el buen tramo cisnerista

Semana de doble compromiso para el Cisneros La Laguna en la Superliga Masculina. El primero será el derbi canario ante San Roque, aplazado por la borrasca Therese, que se disputa hoy a las 17:30 horas, en el Pabellón Juan Ríos Tejera. Un encuentro correspondiente a la vigesimoprimera jornada de Liga y uno de los dos últimos partidos del equipo lagunero antes de encarar los playoffs.

El conjunto cisnerista llega a esta recta final con los deberes hechos y la clasificación para los playoffs ya asegurada. Sin embargo, lejos de conformarse, los laguneros tienen la ambición de seguir sumando y escalar posiciones en la tabla. Enfrente estará un San Roque necesitado. El conjunto grancanario ocupa la undécima posición con 18 puntos en su casillero, peleando por salir de los puestos de descenso.

El entrenador del Cisneros La Laguna, Miguel Rivera, valoró de forma positiva la temporada de los suyos. «Estamos teniendo un año muy bueno. A falta de dos jornadas ya hemos cumplido el objetivo principal, pero el equipo quiere más. Queremos ganar los dos partidos que quedan, empezando por San Roque en casa y luego con Teruel fuera», apuntó.

Rivera también subrayó la importancia de la clasificación final, destacando que el equipo se encuentra «peleando entre la séptima y quinta plaza; ojalá se pueda acabar lo más arriba posible». «Eso podría abrirnos la puerta a competir en Europa la próxima temporada. Sería un logro muy importante para el club», apunta.

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Por último, analizó la situación del rival y concluyó que «San Roque se esta jugando la permanencia y vendrá a presionarnos». «Tendremos que igualar su intensidad y demostrar nuestras ganas de acabar lo más arriba posible», añade.