El Tenisca y el Tenerife C se olvidan de atacar

Tenisca y Tenerife C igualaron en un duelo escaso de ocasiones de gol (0-0). El juego se mantuvo estancado en el centro del campo a lo largo de un partido sin dominador claro y con pocas acciones a destacar, en el que los porteros apenas tuvieron que intervenir.

Los compases iniciales fueron de tanteo. Ningún equipo quiso asumir riesgos y el balón se mantuvo alejado de ambas áreas, a excepción de una aproximación sobre el marco local a balón parado que no tuvo consecuencias.

La primera acción destacable llegó pasado el primer cuarto de hora tras un barullo en el área local que acabó con un golpeo de Dailo que salió rozando el travesaño. En la réplica, cerca de la media hora, Yaya no tuvo fortuna al golpear desde la frontal del área chica.

El Tenerife C trató de dar un paso al frente durante la recta final de la primera parte y jugó más en campo contrario; aunque fue el equipo palmero el que generó mayor sensación de peligro a la contra, sin llegar a concretar ocasiones claras hasta el descanso.

El juego volvió a estancarse en el centro del campo al comienzo de una segunda mitad sin ritmo, en la que las defensas se impusieron a los ataques sin excesivas complicaciones.

El Tenisca se mostró ligeramente superior con el transcurso de los minutos; sin embargo, las ocasiones de gol siguieron sin aparecer en ambos lados del campo, salvo en algún tímido intento tenisquista a balón parado, resuelto por la zaga blanquiazul. Con el 0-0 inicial y sin oportunidades claras concluyó el choque. n

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Fue casi un milagro que se pudiese jugar el partido entre Tenisca y Tenerife C, una de las solo dos citas celebradas en Tercera el fin de semana, por siete aplazamientos. A primera hora de la mañana (en la foto), el campo estaba repleto de charcos, pero los operarios del club trabajaron contrarreloj y dejaron el césped a punto.