El Tenerife Libby’s sepone al frente de la serie

Creer hasta el final y reponerse a los contratiempos. El Tenerife Libby’s La Laguna firmó una excelente puesta en escena para ponerse por delante en la eliminatoria de cuartos de final de la fase final de la Liga Iberdrola, dinamitando los pronósticos con una trabajada victoria ante el campeón de la liga regular: Avarca de Menorca (3-1).

La fiel afición blanquiazul no falló a la señalada cita, esta vez con un cambio de sede obligado por el cierre del Pablos Abril ante el paso de la borrasca Therese. Pese a los contratiempos y la incertidumbre sobre si podría disputarse este choque, la escuadra lagunera pudo jugar en el Pabellón Colegio Cisneros, gracias a la cesión del recinto por parte de la entidad cisnerista.

El encuentro arrancó con Avarca tomando ventaja con Sofía Neves y Amaral (2-6), pero el Libby’s reaccionó inspirado en el bloqueo. Carolina Camino destacó con remates certeros, forzando un tiempo muerto (8-7). El intercambio de golpes continuó, con Alli Cudworth finalizando ataques y la conexión Pelland-Akamere dando frutos. Pese a salvar un punto de set, Avarca se llevó la primera manga (23-25).

En el segundo set, las tinerfeñas comenzaron a remontar. Avarca adelantó (2-5), pero Pelland brilló en el remate y en el bloqueo, iniciando un parcial 5-0 (8-6). Con Akamere y Cudworth al mando, se abrió una ventaja cómoda (17-10). Avarca trato de reaccionar, pero las blanquiazules llegaron al punto de set con siete de ventaja y cerraron la manga (25-20).

El tercer set comenzó adverso (5-5, luego 7-11), con el equipo sufriendo ante el servicio de Neves. Sin rendirse, Camino, Akamere y Soto dieron la vuelta al marcador (23-21) y, con remates finales de Camino y Cudworth, las isleñas se llevaron el set (25-21).

El cuarto set arrancó fulgurante con Akamere anotando múltiples ataques (6-1). Avarca reaccionó y equilibró el marcador (8-8). La fase final fue un toma y daca constante, con las tinerfeñas salvando hasta cinco puntos de set para las menorquinas. Con 29-29, Camino finiquitó el choque, adjudicándose los dos últimos puntos (31-29).

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Así, el Libby’s toma ventaja en la eliminatoria y sueña en grande. La próxima cita, el sábado 28 de marzo en el fortín de la temporada: el Pavelló Municipal D´Esports.