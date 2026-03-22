Al Tenerife B se le escapa un punto en el minuto 89

El Tenerife B volvió a caer casi al final con el Getafe B, un rival con la pegada justa para hacer bueno un error defensivo del filial blanquiazul a las puertas del descuento. La sexta derrota como visitante mantiene al Tenerife B en la zona de promoción —a expensas de lo que haga el Coria en su visita al Orihuela— con seis jornadas por delante, de las que cuatro serán como local.

De menos a más frente al mejor anfitrión de la liga, el equipo de Mazinho concedió el 1-0 permitiendo que Rubi se acomodara un remate lejano, sacó petróleo de una volea soberbia de Viti que tras dar en el poste convirtió en autogol el portero, pero pecó fatalmente con el fallo de Julen que habilitó el 2-1 final de Cuéllar encarado con Padilla.

Con las ausencias previsibles de Ulloa, Dani Fernández y Fran Sabina, el segundo equipo presentó un once con un esquema novedoso, cerrando con tres centrales (Kevin-Julen-Trilla) y Giovanni y Pau Fernández como carrileros. Por delante, armó una línea de cuatro con Mauro Costa e Ybarra a los costados y Viti como última referencia.

El armazón de Mazinho permitió al Tenerife B llevar el partido a un ritmo bajo que enfriara la salida del Getafe. No le fue mal en una primera hora con el balón lejos de los porteros —salvo un tiro al palo de Rubi tras ganar una disputa a Trilla que luego respondió Joel con un cabezazo franco para hace pleno—, pero en la primera en la que el mismo Rubi se vio con espacio para armarse un remate limpio agarró tarde en la respuesta a Joel y tapado para blocar a Padilla. Casi de la nada, el 1-0 que llevó el encuentro al entreacto.

La segunda parte cambió el plan de partido de Mazinho cuando vio que el 5-4-1 no le rentaba. Cerró con cuatro sentando a Kevin y ganó banda y caídas al área tirando a Christian a la izquierda. Y por ese flanco terminó por llegar el empate, un autogol de Jorge Benito provocado por una volea espléndida de Viti que antes dio en el poste y luego rebotó en el portero hasta entrar.

El 1-1 puso al Tenerife B en disposición de atrapar más puntos, pero cuando el Getafe le buscó las cosquillas jugándole a la corta en su campo cayó en otro fallo que sacó a Julen de su sitio, y aprovechó a la espalda el recién llegado Cuéllar, obligando a Padilla al imposible de resolver a su favor el uno contra uno con el delantero.

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La lesión de Pau

De Madrid regresa el Tenerife B con varias malas noticias. A la derrota y la expulsión de Mazinho, se podría sumar una lesión importante, la de Pau Fernández. El lateral izquierdo blanquiazul se hizo daño al caer en una acción del segundo tiempo y se echó en seguida la mano a la rodilla. El futbolista fue sustituido sobre la marcha.