El reto del Gobierno de Canarias con los menores tutelados: «Podrán competir este año»

En medio de la problemática que impide a los menores tutelados ser federados, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, celebró el 3 de marzo una reunión de trabajo para tratar de desbloquear el asunto en cuestión. La cita, encabezada por el viceconsejero Ángel Sabroso, tuvo lugar con representantes de las federaciones interinsulares y estatal de fútbol. «El propósito del encuentro era poner en común toda la problemática y enfocar de manera conjunta una solución satisfactoria», explica Sergio Aguilar, portavoz de la FIFT.

A raíz de este encuentro, Aguilar especifica que se mantienen en contacto con sus organismos superiores para reflejar la situación real del Archipiélago Canario. «Por su parte», prosigue el responsable de la Federación Tinerfeña, «al Gobierno Autonómico se le ha encargado un informe jurídico para explicar cuál es el procedimiento habitual que se aplica con estos menores, con el objetivo de que la FIFA entienda nuestro contexto».

Desbloquear la situación lo antes posible

Tras la citado reunión, el Gobierno se comprometió a trabajar, conjuntamente con todas las partes implicadas, con el propósito de facilitar lo antes posible la participación de los menores migrantes en el deporte base canario y ampliar el plazo de inscripción. Ante ello, Ángel Sabroso se atreve a hablar de plazos relativamente concretos. «Estamos ultimando los documentos jurídicos que garantizan la instrucción a las federaciones canarias para que los jóvenes puedan competir esta misma temporada», explica el viceconsejero.

Ángel Sabroso (2i) en la reunión con las distinmtas federaciones de fútbol. / El Día

«Evidentemente», continúa Sabroso, «esta solución no estaría avalada por la FIFA y, por tanto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) podría establecer restricciones al respecto». «Los menores podrán competir en las fases autonómicas, pero no en las competiciones nacionales este mismo año. Estamos buscando la solución jurídica que les permita competir de manera inmediata. Nuestro objetivo es que entiendan la excepcional situación que vive Canarias y que, por tanto, puedan tramitar la licencia en igualdad de condiciones que el resto», afirma el político regional.

Las federaciones, partidarias de un acuerdo definitivo, no transitorio

En cambio, desde las federaciones la postura es algo más conservadora. «La misión es conseguir una solución satisfactoria lo antes posible, pero no establecer objetivos a tan corto plazo, sino buscar un acuerdo definitivo, no transitorio», explica Aguilar. «Hay que tener en cuenta que para la FIFA el procedimiento de inscripción es igual en cualquier parte del mundo; por lo tanto, dentro de este régimen global, tenemos que explicar cuál es esa realidad canaria», concluye el representante de la FIFT.

En este sentido, y en colaboración con la RFEF, se buscará trasladar la necesidad de atender a la realidad específica del archipiélago en condiciones de igualdad. «No han venido para jugar ni han sido fichados por ningún club canario», denuncia el viceconsejero. «Son personas que se han jugado la vida y la administración pública tiene la obligación de darles alternativas y oportunidades, donde el fútbol y el deporte sean una herramienta de integración», añade Sabroso a modo de conclusión.