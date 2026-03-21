Superliga 2
Santa Cruz de Tenerife acogerá la fase de ascenso
Del 23 al 26 de abril, el pabellón Quico Cabrera será testigo de la fase de promoción a la Liga Iberdrola, con la participación de tres equipos tinerfeños
Santa Cruz de Tenerife será sede, del 23 al 26 de abril, de la fase de ascenso de Superliga 2 de voleibol femenino, que se celebrará en el pabellón Quico Cabrera, con tres tinerfeños en busca del ascenso a Superliga 1. El evento contará con la participación del Santa Cruz Cuesta Piedra como anfitrión, que afronta la competición con serias opciones de lograr el ascenso de categoría, consolidando su trayectoria y el crecimiento del voleibol femenino en el municipio. En ella también estarán los isleños ya clasificados Élite Vóley El Rosario y Fedes Ascensores La Laguna.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subrayó la importancia de este tipo de eventos para la ciudad: «Acoger una fase de ascenso de ámbito nacional supone un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en materia deportiva y refuerza nuestra apuesta por el deporte como motor social y económico».
Bermúdez señaló que «el Santa Cruz Cuesta Piedra es un referente del voleibol femenino en Canarias y llega a esta fase en un gran momento. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas que impulsen el deporte femenino y fomenten la participación».
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, destacó que «es un orgullo haber sido elegidos por la Federación Española de Voleibol para albergar este evento, que permitirá a deportistas y aficionados disfrutar del mejor voleibol». En este sentido, subrayó que «estamos especialmente orgullosos y satisfechos por la gran oportunidad que supone para el Santa Cruz Cuesta Piedra. El hecho de competir en casa, con el respaldo de su afición, aumenta sus opciones de alcanzar el objetivo del ascenso a Superliga 1».
Asimismo, Cebrián puso en valor las instalaciones municipales, señalando que «ser sede de una fase de ascenso de esta importancia demuestra que el Pabellón Quico Cabrera reúne todas las condiciones necesarias para acoger eventos deportivos de primer nivel».
Durante los cuatro días de competición, el pabellón Quico Cabrera de Santa Cruz se convertirá en el centro neurálgico del voleibol femenino, con encuentros de alto nivel y un ambiente que atraerá tanto a aficionados como a visitantes. n
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Un oasis en medio de Cabo Llanos': la nueva gran zona verde de Santa Cruz de Tenerife contará con chorros de agua 'lúdicos' y cafetería
- El Gobierno canario rechaza la concesión de la piscina de Los Silos
- Santa Cruz de Tenerife licita la urbanización de una de sus últimas calles de tierra
- Familias de Canarias denuncian la 'exclusión' del alumnado con discapacidad: 'No hay recursos suficientes
- Vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife exigen a Clavijo que el 'mamotreto' del barranco de Santos se convierta en un albergue para personas sin hogar
- Gracias por jugarse la vida, pese a este temporal apocalíptico' en Tenerife por la borrasca Therese
- Centenares de niños y niñas de Primaria de La Laguna participan en un recorrido educativo por cinco siglos de historia