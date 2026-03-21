El reto de Airam Alonso: siete días y 232 kilómetros para visibilizar las enfermedades raras y apoyar la investigación

No todos los retos empiezan en una línea de salida. El de Airam Alonso comenzó mucho antes, en un diagnóstico. Ahora, con síndrome de Behçet, un trastorno crónico y poco frecuente; y un linfoma no Hodgkin, un cáncer que afecta a sus glóbulos blancos, su vida toma forma de desafío.

Un duelo particular durante siete días, en siete municipios, y a lo largo de 232 kilómetros para hacer visible lo invisible. Su objetivo es financiar la investigación de patologías raras y apoyar a la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (Serpe), entidad científica dedicada al análisis y tratamiento de enfermedades inflamatorias, autoinmunes y del tejido conectivo en niños, niñas y adolescentes.

Un recorrido por siete municipios

Partirá este domingo desde la plaza de La Concepción, en su ciudad natal, La Laguna. Desde allí, pondrá rumbo a Candelaria. Las etapas continuarán hacia Arico, Granadilla, Adeje, Santiago del Teide, Los Realejos y, finalmente, de nuevo a su municipio.

Tras cada jornada, en cada una de sus paradas, se instalará un punto informativo para explicar el proyecto que afronta Alonso y sensibilizar a la población. En su regreso, los jóvenes pacientes de reumatología pediátrica del Hospital Universitario, lo acompañarán en sus últimos metros. «Los verdaderos protagonistas son ellos; no soy yo», cuenta.

Airam tiene 40 años, vive con cansancio, fatiga y dolor constante debido a sus enfermedades. Pese a ello, y a estar medicado a diario, sus dolencias le han convertido en una mejor persona. «Todo esto me ha ayudado a afrontar la vida de otra forma, con otro color. Me ha hecho conocerme al completo, ser más fuerte y adaptarme a mi cuerpo», explica Alonso. En este sentido, reconoce lo importante que es «rodearse de gente bonita». «Mis padres, mis amigos y, sobre todo, mi pareja», relata, «han estado apoyándome cada día y, son ellos, quienes me acompañan en los buenos y malos momentos».

El running como forma de escape a sus dolencias

Este deportista lagunero es «un amante del deporte». Desde pequeño practicó una amplia variedad de modalidades. Fue portero de fútbol, participó en competiciones de ciclismo BMX en donde, incluso, llegó a despuntar; y tuvo una vida ligada al baloncesto. De hecho, le diagnosticaron la primera de sus enfermedades trabajando como delegado del CB Canarias. Hoy en día, y pese a sus dolencias, unas zapatillas de running y ropa técnica de carrera son su refugio físico y mental. «Tras la pandemia, junto a unos amigos, empecé a correr. Llegué hasta tal punto que me terminé enganchando por completo», recuerda con una sonrisa.

Airam Alonso en uno de los maratones en los que ha participado recientemente. / El Día

«Tengo que admitir», asegura, «que lo que comenzó como otro reto para mí, ahora es una pasión». «Me considero un atleta de ultrafondo. Me encanta correr en pista, en carretera y disfruto mucho de hacer kilómetros en montaña», relata Airam.

Tanto es así, que el año pasado tomó parte en la Backyard Ultra Gran Canaria, una prueba de resistencia extrema en la que los participantes deben recorrer un circuito de 6,7 km cada hora durante el mayor tiempo posible. Alonso completó 17 vueltas consecutivas. 17 horas sin parar y más de 113 km en uno de los circuitos más duros por su desnivel y exigencia técnica.

«El deporte para mí lo es todo»

Para poder llevar a cabo su próximo reto, esa vuelta a la isla de Tenerife durante 232 kilómetros, Airam se prepara a diario: «Por una parte, hago entrenos de fuerza que me sirven no solo para el atletismo, sino también para controlar mis dolores y mantener una musculatura fuerte. Además, también llevo a cabo entrenos de carrera: tiradas largas de alrededor de 20 kilómetros o series».

Esta actividad física le ha permitido conocerse y adaptar la rutina a su cuerpo. «No solo es para afrontar el desafío, el deporte para mí lo es todo. Es mi salvación…, mi escape…, me ayuda física y psicológicamente», confiesa.

El Pingüirunner Project y el objetivo de recaudar 8.000 euros

La idea de correr por siete municipios se genera a raíz de su principal proyecto: la Asociación Pingüirunner, una comunidad que tiene por objetivo visibilizar a las enfermedades autoinmunes y raras. Según Alonso, «nace de la idea de poder brindar la ayuda que yo no recibí». «Cuando te diagnostican te encuentras perdido, no sabes a qué dirección acudir. Buscamos asesorar y, mediante objetivos, dar voz, apoyar y recaudar fondos para la investigación científica», detalla. La meta de esta iniciativa será recaudar 8.000 euros para la Serpe e invitar a cualquier interesado a adquirir un dorsal simbólico por un donativo de tan solo cinco euros.

Durante las etapas, el lagunero será asistido por un vehículo que le proveerá del avituallamiento necesario. Su rutina será sencilla y exigente a partes iguales. «Tras cada jornada», comenta, «la prioridad será el descanso y la recuperación para afrontar el día siguiente en las mejores condiciones posibles». Insiste Airam en la importancia de cuidar el cuerpo, apoyándose en «una planificación nutricional adecuada» como «uno de los pilares fundamentales para sostener el esfuerzo acumulado en el recorrido».

Actividades paralelas de visibilización

Además, cada día habrá actividades paralelas para fomentar hábitos saludables, con la colaboración de comercios y centros deportivos. La llegada a los distintos municipios se convertirá en una jornada solidaria, con fruta aportada por Frutería Nito y sesiones dirigidas, como zumba o aeróbic, pensadas para implicar a la ciudadanía en la iniciativa. Ahora bien, si algo tiene claro , es el mensaje que quiere transmitir a quienes conviven, o empiezan a convivir, con una enfermedad poco común: «La actitud marca la diferencia. No es lo mismo afrontar el día desde la resignación, que intentar buscar pequeños espacios de alivio».

«La actitud marca la diferencia. No es lo mismo afrontar el día desde la resignación, que intentar buscar pequeños espacios de alivio dentro de las limitaciones» Airam Alonso — Impulsor del Reto 232

Este atleta tinerfeño habla de cuidar la alimentación, de mantenerse activo, aunque sólo sea caminando, y de dejarse acompañar por profesionales. Es, dice, «la manera de recordarse que siempre se puede avanzar un poco más». Al fin y al cabo, como en su propio camino, no todos los retos empiezan en la línea de salida. A veces comienzan mucho antes, en el momento en que uno decide levantarse de un tropiezo y seguir adelante.