Remco Evenepoel, rescatado a tiempo de entre la nieve en Tenerife gracias a los Agentes de Medioambiente y la Guardia Civil

Esquinazo de Remco Evenepoel a la borrasca Therese. Pese a pasarse dos días sin poder entrenarse debido a las nevadas caídas en el Parque Nacional del Teide, el doble campeón del Mundo pudo abandonar este viernes, a primera hora de la tarde, la citada instalación hotelera.

Estado de la carretera del Parador en el momento de la evacuación de Evenepoel. / El Día

Lo hizo gracias al operativo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife para este tipo de casos, liderado por Agentes de Medioambiente, y en colaboración con la Guardia Civil, que en episodios de tormenta y tiempo adverso como el actual pasan las 24 horas del día dentro del Parque Nacional. Así, Evenepoel y su equipo (un entrenador, un mecánico y un auxiliar), al igual que la esposa del corredor, Oumi Rayane, dejaron atrás su particular pesadilla a bordo de un todoterreno del Cabildo Insular.

Vehículo en el que Evenepoel y su equipo abandonaron El Teide. / El Día

Abriendo paso al citado vehículo, un quitanieves para minimizar riesgos en el trayecto. "Fueron seis o siete las personas las que decidieron abandonar el Parador, y se hizo desde el viernes por la tarde dado que la previsión hablaba de que el mal tiempo en cumbres se podría prolongar hasta el domingo", señalan fuentes del Cabildo, dentro de un protocolo del que se beneficia la citada instalación hotelera al ser de titularidad pública. Otros huéspedes, sin embargo, decidieron seguir hospedados.

Se barajó recurrir a un helicóptero

Según la prensa belga el equipo de Evenepoel, el Red Bull - BORA - hansgrohe, había barajado la opción de recurrir a un helicóptero para rescatar de la nieve a su gran líder. Una opción inviable tanto por las condiciones meteorológicas, como por la normativa del Parque Nacional, que solo permite sobrevolar su territorio en caso de evidente emergencia.

El quitanieves que abrió paso a la salida de Remco Evenepoel / El Día

Descartada esta posibilidad, y después de casi tres semanas concentrado en la Isla, Remco podrá volar hasta Barcelona este sábado por la tarde y participar así en la Volta a Cataluña, donde se presenta como uno de los grandes favoritos. En esta carrera ya fue segundo en 2023, su única presencia hasta el momento.