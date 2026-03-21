Waterpolo / Conference Cup
Mal estreno del Echeyde en los cuartos de final
El equipo santacrucero cae ante el anfitrión Panionios GSS en el primero de los tres duelos de la fase de grupos (15-8)
La piscina de Serafeio, en Atenas, acogió ayer el estreno del Santa Cruz Tenerife Echeyde en los cuartos de final de la Conference Cup. El combinado insular, desafortunadamente, arrancó su andadura en la fase de grupos con derrota ante el anfitrión, el Panionios GSS, por 15-8.
Entraron con buen pie en el partido los chicos de Albert Español, que se adelantaron en el marcador por medio de Luis Araya. Duró poco la alegría para los tinerfeños, que vieron como una exclusión del jugador americano permitió a los locales empatar con un tanto de Andreas Bitsakos. El japonés Toi Suzuki, con un hat-trick, se adueñó de los últimos minutos del primer parcial para otorgar al equipo local una cómoda ventaja (4-1).
Comenzó con acierto el segundo periodo el Echeyde con un tanto de Alex Andión (4-2), pero Suzuki y Gounas (6-2) volvieron a ampliar distancia para el cuadro griego. Los chicharreros entraron, entonces, en su mejor momento del partido. Un par de superioridades permitieron a los visitantes recortar distancias gracias a un tanto de Nacho Gutiérrez y a un doblete del holandés Tom De Weerd (6-5).
El tercer periodo arrancó con un Panionios entonado que, espoleado por su público, puso la directa en el marcador (9-5) puso contra las cuerdas al Echeyde que se vio arrollado por el cuadro local, liderado por el repóker que firmó el japonés Suzuki, que dejó el partido visto para sentencia al final del tercer parcial (12-6).
El último y definitivo periodo no tuvo mucha historia hasta el 15-8 definitivo. Los jugadores de Albert Español volverán a saltar a la piscina este sábado a las 18:00, para enfrentarse al gran favorito del grupo, el cuadro húngaro del Endo Plus Service Honvud.
En el apartado femenino, destaca el aplazamiento (consecuencia de Therese) de «mutuo acuerdo» del duelo entre Echeyde y Canoe de División de Honor (Jornada 16) que estaba previsto para hoy. n
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