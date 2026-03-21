El Fundación pierde en El Plantío ante el Burgos

Otro esfuerzo sin premio para el filial aurinegro. El Fundación CB Canarias cayó derrotado este viernes tarde en su visita al Burgos Grupo de Santiago (110-93), un rival directo en la lucha por acceder a la Final a Seis. Acabó frustrado el equipo de Ronald Cómez que dio la cara y acumuló argumentos para un resultado más favorable durante gran parte del encuentro, pero cedió y cayó así al quinto puesto.

Sin embargo, un inspirado final del israelí Liam Krispin en un último minuto de locura terminó infringiéndole un castigo excesivo a los tinerfeños, que perdieron incluso el averaje (+15 en la ida). Hasta ahí, los insulares, liderados por el talento de Dylan Bordón, letal en las penetraciones (24 puntos, con un 7/7 en tiros de dos y 4/4 en libres), habían opositado con razones importantes al triunfo a domicilio.

El pulso nació y creció con mucho ritmo. El cuadro burgalés salió con todo y aprovechó para correr a la mínima oportunidad (18-11). Conforme avanzó el encuentro, los laguneros ofrecieron mejores sensaciones. Los de Ronald Cómez cargaban bien el rebote ofensivo pero empezaban a dejarse puntos desde el 4,60. Entre eso y un nuevo arreón local, con varios triples de por medio, el Burgos recuperaba el mando y enfilaba el intermedio por delante.

El Canarias sufría atrás y permitía más canastas de la cuenta antes de minimizar daños con la llegada del receso (53-49). Tras el paso por vestuarios, los locales salieron otra vez con todo y firmaron un 7-0 de entrada para ampliar a once puntos su ventaja (60-49).

Noticias relacionadas

Louis Riga comenzó a producir al cuatro, imponiendo su físico; y los de Cómez enhebraron varios 2+1 para apretar de nuevo la contienda y llegar con esperanza al epílogo (67-66, 77-76), pero lo cierto es que el Burgos respondió siempre con entereza hasta un fatal desenlace donde los aurinegros cayeron presa de la impotencia hasta el 110-93 definitivo.