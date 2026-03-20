Vicente Infante, el árbitro medioambiental que vela por la sostenibilidad en las carreras de montaña

Cuando se piensa en un árbitro, la mente dibuja a alguien con un silbato estridente colgado al cuello, tarjetas de colores en el bolsillo y un uniforme que lo distingue de los jugadores. Vicente Infante, también oficia como colegiado, pero en cambio trabaja con sombrero y botas de trekking para la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

"Amante de la naturaleza", Vicente tiene 60 años y desempeña su labor con la misma autoridad que un trencilla de campo, aunque, en lugar de vigilar un balón o una pelota, actúa como guardián de senderos, asegurando que el respeto por el entorno sea la regla de oro en cada ruta. Un árbitro medioambiental, que es la labor que desempeña Infante, se define como la figura especializada que garantiza la sostenibilidad de pruebas deportivas. El objetivo es aplicar el cumplimiento de las medidas correctoras y minimizar el impacto de las competiciones en áreas naturales.

Ahora bien, para Infante, este concepto básico no se resume tan fácil. "Somos los ojos que certifican la aptitud de una competición en el medio natural. Comprobamos que el material sea reciclado o reutilizado, que se aprovechen los recursos locales, que se fomente el transporte colectivo… y que el público y los corredores respeten el entorno, entre otros", explica este particular juez tinerfeño sobre sus funciones.

Una vida dedicada a la naturaleza

"De joven me dedicaba a las artes gráficas, aunque en aquellos años ya organizaba grupos como guía por la isla", recuerda. A inicios de siglo, a Infante le surgió la oportunidad de hacer unos cursos de técnico de senderos. Así se formó y empezó a colaborar con la Federación Canaria de Montaña, la responsable de gestionar las marcas e indicaciones de los caminos. "Desde entonces me he dedicado a trabajar en las sendas: señalización, mantenimiento, guiado… Lo de árbitro medioambiental nació porque quería que las carreras en la naturaleza, que me interesaban, se organizaran de forma ordenada y respetando el entorno", continua explicando uno de los pioneros en España dentro de la materia.

La función de este tipo de colegiados nace de la motivación de las competiciones deportivas por recibir el sello verde, distintivo que certifica las buenas prácticas ambientales. Un ejemplo de ello, es la Tenerife Bluetrail by UTMB®, con la que Vicente Infante iba a colaborar para asegurar la sostenibilidad de la prueba, pese a que dicha carrera se terminó suspendiendo por la borrasca Therese. "Por desgracia, en estas pruebas", lamenta, "las condiciones climáticas muchas veces obligan a priorizar la seguridad, que es lo más importante".

Vicente Infante, en El Teide / El Día

Sus primeras experiencias aplicando el reglamento estuvieron ligadas a la elaboración de un documento nacional común para evaluar con los mismos criterios en toda España. "Un reglamento no se interpreta, se aplica, y siempre con criterios ambientales", cuenta. "En aquellos momentos se hicieron muchos borradores hasta llegar a un consenso que", a su parecer, "fue bastante acertado, si bien siempre se encuentra en fase de mejora, porque, como la misma naturaleza, todo se adapta con el tiempo".

Un arduo trabajo previo antes de cada carrera

Para cumplir con los requerimientos ambientales de una competición, "hay que revisar la normativa y coordinarse con la organización, como mínimo, con un mes de antelación". Son muchos los factores que se deben tener en cuenta: "Para la señalización, las balizas deben ser, siempre que resulte posible, de material biodegradable o compostable, no de plástico". "Si un corredor se desvía porque las indicaciones no estaban claras, está generando más degradación. Asimismo, si hay mucho público se puede desgastar el entorno y nosotros, al estar en Canarias, tenemos que valorar, también, el impacto que genera todo tipo de transporte, avión inclusive, con medidas de compensación. Todo para devolver al planeta parte de lo que se le ha quitado", afirma.

Un participante en la Bluetrail de 2025, bajando desde El Teide. / Arturo Jiménez

Aún así, su trabajo no solo se limita a las semanas previas de preparación a una carrera. Más bien es una labor continua antes, durante y después de cada prueba. Para el árbitro "cada detalle, hasta el que parece menos importante, suma". "Buscamos que el avituallamiento sea de productos de kilómetro cero. No se puede tocar ni atar ninguna cinta, aunque luego se quite, a ninguna rama. Tenemos que asegurarnos de que nadie use bastones con punta metálica en el Teide, donde están prohibidos; y después, unos días más tarde, hay que volver para comprobar que el lugar está igual o mejor que antes", narra sobre sus funciones.

Una exigencia muy alta en la evaluación de las pruebas

En este sentido, Infante explica que al finalizar una carrera, "se hace un informe acerca de todo el proceso de actuación para que, quienes evalúan, Europarc, la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, otorguen o no, el sello verde". "Eso no significa", aclara el árbitro medioambiental, que en caso de denegación del certificado "la carrera sea un desastre, sino que la exigencia es tan alta que, por las razones que sean, no se llega a cumplir con todos los requisitos, ya que se debe demostrar que se contribuye positivamente al cuidado del entorno".

Pese a que no puede suspender ni cancelar una prueba por sí mismo, Vicente ejerce su autoridad dejando constancia de cada incumplimiento. De igual forma, dentro del reglamento existen penalizaciones claras: arrojar residuos fuera de lugar, usar material prohibido o salirse del recorrido puede llevar, incluso, a la descalificación y a la imposibilidad de participar en futuras carreras oficiales. "Una hora de penalización, por ejemplo, puede ser determinante en competiciones exigentes como las que recorren los parques nacionales, donde un gesto tan simple como clavar la punta metálica de un bastón en el suelo puede alterar la clasificación de un corredor élite", manifiesta. Con la cancelación de la Tenerife Bluetrail by UTMB® 2026, Infante tendrá que esperar a otra próxima carrera para aplicar todo este reglamento.