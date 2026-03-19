El CDAT acogerá el Nacional, pero lo hará en otra fecha

El cierre de las instalaciones del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT) en estos días por la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife por la situación de alerta meteorológica, impedirá la celebración en este complejo del Campeonato de España junior y senior de natación artística, programada para los días 20, 21 y 22 de marzo, informó ayer la Real Federación Española de Natación con un comunicado.

El órgano federativo, organizador de la prueba, se compromete buscar una nueva fecha en el calendario y no cambiar de sede.

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A falta de la nueva configuración del calendario, el Nacional reunirá en el Puerto de la Cruz a la élite de este deporte en el ámbito nacional, con la presencia de las integrantes de la selección española representando a sus clubes. n