Un balcón de categoría mundial

Los balcones de La Palma no son únicamente los que se asoman al Océano Atlántico desde la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma y cuyos balaustres se conservan desde el siglo XVII pese a los diferentes ataques piratas y la incidencia del mar. Los balcones palmeros son también aquellos que permiten a la Isla Bonita asomarse al resto del mundo y exhibir todo lo que ofrece la ínsula. En este caso, Acantilados del Norte no solo es una carrera de montaña, es una zona que mantiene su esencia y conserva el eco del sector primario y la manera en la que los municipios de Garafía y Barlovento se comunicaban. Barranco a barranco, paso a paso.

Acantilados del Norte volvió a lucir el sello Skyrace de la ISF (International Skyrunning Federation) y, además, actuó como la tercera parada de las reputadas Merrell Sky Runner World Series (circuito internacional que aglutina las pruebas más duras del mundo).

Salvaje. Para casi todos (véase en la RAE), este término tiene connotaciones y denotaciones negativas. No obstante, hay una excepción en quienes conocen los Acantilados del Norte. Catorce barrancos, 29 kilómetros que separan a Garafía de Barlovento, dos núcleos que aún conservan espacios y parajes inmunes a una era intoxicada por el estrés, las prisas y la pérdida del arraigo con nuestras raíces.

Precisamente, Fitters, empresa organizadora de esta carrera que cumplió nueve ediciones en este 2026, quiso y ha conseguido situar en el mapa al norte palmero, que vivía de espaldas a este deporte y, paralelamente, a la riqueza que este tiene para propios y extraños. El que ha venido, en la mayoría de casos, ha repetido. Si no, que se lo pregunten al campeón del mundo Manuel Merillas, que volvió a reinar cuatro años después de su irrupción en los Acantilados. El leonés completó los más de 4.700 metros de desnivel acumulado en 2:31’54’’, superando a Fred Tranchand (1’18’’ por detrás) y a Alain Santamaria (a 4’15’’ del ganador).

Los Acantilados del Norte no es una cita para los más rápidos, ni tan siquiera para los más técnicos... es para los que son capaces de adaptarse al terreno y mimetizarse con él. Carácter y personalidad. Ser o no ser. Y ahí Sara Alonso es la mejor. Una sonrisa que cubre un ser cuya energía se contagia; una corredora cuya valentía y osadía en las bajadas contrasta con su capacidad analítica -es ingeniera-. Quizá en su mentalidad se fraguó un triunfo que vino aparejado con un nuevo récord en el rutómetro que une Garafía con Barlovento.

Un 3:00’43’’ que sienta precedente. Y es que tras unos primeros meses del año un tanto complicados para ella, en Acantilados del Norte Skyrace encontró su refugio, su lugar seguro... ¿quién lo diría al apreciar el perfil de esta cita sky? Seis minutos más tarde llegó Marta Pineda, casi tan anonadada por el recorrido como por el rendimiento de la corredora de Asics. Poco después, Marta Martínez arribó a la zona del drago para cerrar un cotizado top 3.

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Al margen del medio centenar de élites, centenares de populares y de palmeros y palmeras que gozan de una cita planetaria sin salir de su isla, bonita y guerrera. Y es que exponerse a un reto de este calibre vale por dos cuando lo haces en tu parque de recreo. n