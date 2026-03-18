Un Tenerife Libby's renacido se apunta al sueño por la Liga Iberdrola

Tenerife Libby's La Laguna como nombre de su primer equipo por cuestiones de patrocinio, las siglas del Club Voleibol Haris son un acrónimo de “humildad, actitud, respeto, ilusión y sueño”. De haberlo sabido, su fundador y actual presidente, David Martín, hubiese apostado por resiliencia en la letra erre. Y es que de la capacidad para adaptarse ante una situación adversa se ha convertido el Libby's en experto en las dos últimas temporadas. La pasada, con una plaga de lesiones (varias de ellas de larga duración) que impidieron a las blanquiazules pelear con garantías por la Liga Iberdrola y la Copa de la Reina. Esta, con un cambio de entrenador, el equipo en puestos de descenso a mitad de campaña y ausente de la Copa por primera vez desde su ascenso a la élite del vóley nacional.

Toparse con un camino cuesta arriba (bien por errores propios o por circunstancias accidentales) parece haberse convertido en el inevitable sino de la entidad lagunera. También sobreponerse a los obstáculos para seguir adelante. Para muestra, el octavo puesto de la Superliga certificado el fin de semana pasado, cuando las pupilas de Ricardo Lemos sacaron músculo y se impusieron por un ajustado y épico 3-2 al Heidelberg Volkswagen. El cuadro grancanario, uno de los mejores equipos de la competición, hubiese concluido en tercer lugar la fase regular de no haber tropezado en Tenerife.

El Menorca, rival en cuartos

Ahora, con la fuerza de un grupo que ha remado siempre contracorriente y el impulso y la confianza de un excelente final de curso, el Libby's afronta con garantías la fase definitiva de la temporada: el playoff por el título liguero. Lo hacen, las blanquiazules, en una dura eliminatoria de cuartos de final frente al Avarca de Menorca, campeón regular al que avalan sus números y cuenta con el factor pista en una serie cuyo primer capítulo tendrá lugar este sábado a partir de las 18:00 en el Pablos Abril de Taco.

La puesta de largo de tan apasionante desafío tuvo lugar este miércoles en las instalaciones del Hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo. Ala cita acudieron; además de la plantilla blanquiazul y su cuerpo técnico; el presidente David Martín; así como Jorge Escuder Martín, director financiero y de marketing del club; y Sigvald Karlsen Marrero, jefe de ventas del hotel capitalino.

Victoria por 3-0 hace solo un mes

El Libby's tiene por delante un desafío mayúsculo, pero también el ejemplo reciente de un resultado que invita al optimismo. Hace poco más de un mes, concretamente en la mañana del 14 de febrero, el cuadro canario pasó por encima del balear con un contundente 3-0. Hay argumentos para la esperanza. Yeisy Soto, capitana de las blanquiazules, también cree. “La tabla vuelve a cero, ahora todo el mundo tiene las mismas probabilidades. En este punto, el cansancio, las lesiones o el aspecto psicológico, todo lo que has pasado, o te tiene arriba o te tiene abajo. Aunque sean favoritas, tenemos las mismas posibilidades”, advierte la internacional por Colombia.

Un equipo a prueba de obstáculos

En el liderazgo de Soto, capitana en su segunda temporada en el club, se ha asentado buena parte de la metamorfosis del Libby's. “La mentalidad del equipo se ha probado en todas las posiciones de la tabla y creo que ha sido muy bueno. Veo las sensaciones de los últimos partidos y como que todo está bien engranado. Las incorporaciones que tuvimos a mitad de temporada han traído nuevas energías”, relata Soto para referirese a Darina Kumanov y Alli Cudworth, una de las jugadoras del momento en la Iberdrola y cuya adaptación al grupo ha sorprendido incluso de puertas para dentro. “Habla muy bien español, eso ayuda, y su relación con las compañeras es fantástica desde el primer día”, aseguran desde el club.

Abanderada de la resistencia del Haris, a Soto ya le tocó tirar del carro la pasada campaña (de ahí su capitanía exprés) cuando las lesiones se cebaron con las insulares. En la 25/26 ha tocado sobreponerse a un muy mal inicio. “Eso es algo que ha caracterizado al grupo. Seguir peleando, seguir luchando, seguir trabajando con la misma convicción, repito, sin importar en la posición en la que estemos. Sí, me parece que no es fácil haber remontado de la manera que remontamos, porque llegamos a ser undécimas y terminamos octavas. Fueron tres-cuatro meses de mucha pelea, hemos tenido el coraje necesario para salir de abajo”, celebra orgullosa.

Con el acento portugués de Lemos

La revolución en la pista con la que el Tenerife Libby's afronta el playoff por el título tiene acento portugués, el del técnico Ricardo Lemos. El luso cogió al equipo undécimo, sobre 12 equipos, y con solo 11 puntos tras 12 partidos. Bajo su dirección, 20 en 10. Su “calma y su confianza”, según declaran Soto y el presidente Martín, han sido claves. Tanto, que renovó esta semana por una campaña más. “Hemos encontrado una conexión muy positiva y feliz”, celebra con una sonrisa el técnico.

Lemos sonríe también de forma naturalidad cuando se le interpela por el cambio tan drástico que ha dado el equipo desde su llegada. De hecho, desvela que esta semana Jesús Latorre, su entrenador asistente, le preguntó si era consciente de lo mucho que había mejorado el Libyy's. Su respuesta: “No lo sé, porque no estaba antes. Lo que sí sé es lo que he cambiado yo. Todas las personas me han recibido muy bien y cuando estás cómodo en tu trabajo, cuando estás feliz, todo es más fácil”. También con una sonrisa, pero con absoluta convicción, responde a la pregunta del millón. ¿Está el equipo capacitado para ganar la Liga? “Sí, por supuesto”, asevera convencido.

David Martín, presidente del CV Haris. / María Pisaca

El presidente cree en el sueño

«Después de haber estado en descenso, clasificarse para el playoff... imagínese», expone con alivio el presidente del Haris, David Martín. El mandatario, que recuerda el pleno de 11 presencias en las eliminatorias por el título desde el ascenso del club, celebra haber cambiado de técnico y fichado a Cudworth y Kumanov «en el momento óptimo». «A partir de ahora, tenemos que soñar y seguir entrenando para ser campeonas, aunque hayamos estado en puestos de descenso. En 11 temporadas hemos jugado 17 finales. Lo difícil ha sido mantenernos ahí», recuerda el mandamás del Libby’s.