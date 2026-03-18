La situación de alerta provoca la suspensión del Campeonato de España de natación artística en el Puerto de la Cruz

En base a la comunicación escrita recibida en la RFEN Aquatics en la mañana de este miércoles 18 de marzo de 2026 por parte del Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), instalación sede del Campeonato de España Junior y Senior de Natación Artística en Puerto de la Cruz (20-22 de marzo), se procede al cierre de la instalación a partir de las 13:30 de la citada fecha debido a la Activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta meteorológica prevista durante toda esta semana. Por tanto, dicho campeonato queda oficialmente suspendido y, por parte de la RFEN Aquatics, con la intención de posponerlo en la misma sede y en nueva fecha a determinar.

La Activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta, se emitió el martes 17 de marzo. En la misma se informó de su entrada en vigor a partir de las 15:00 del miércoles 18 de marzo.

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En cumplimiento de dichas indicaciones, y atendiendo a las condiciones meteorológicas previstas, así como a la aplicación del Plan de Emergencia Municipal de Puerto de la Cruz y del propio Plan de Autoprotección local, la instalación del CDAT procederá a su cierre y es previsible que esta medida de cierre deba mantenerse durante los próximos días.