La seguridad, por delante: la Tenerife Bluetrail by UTMB® se cancela y no se disputará hasta 2027 debido a la borrasca

Debido a la activación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN), por parte del Cabildo ante la llegada de la borrasca de alto impacto ‘Therese’, obliga a la organización de la Tenerife Bluetrail by UTMB® a cancelar la decimoquinta edición de la carrera y todos sus actos. Este fenómeno meteorológico adverso afectará a la isla a partir del próximo jueves y durante todo el fin de semana con rachas muy fuertes de viento, tormentas, fenómenos costeros y precipitaciones localmente fuertes, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Afecta a casi 3.500 corredores

La carrera, que estaba programada para celebrarse del 19 al 21 de marzo, iba a reunir en la isla a 3.400 corredores de 64 países para participar en una de las pruebas de trail running más emblemáticas del calendario internacional. No obstante, la activación del PEIN implica la cancelación automática de todas las actividades deportivas al aire libre y el cierre de senderos.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activadas también varias alertas sobre diferentes fenómenos meteorológicos incompatibles con la celebración de una carrera de montaña como la Tenerife Bluetrail by UTMB®, que ante todo antepone la seguridad de los corredores, voluntarios y todo el dispositivo que interviene en la carrera.

La organización agradece la comprensión de los participantes, patrocinadores, instituciones y colaboradores que hacen posible cada año la celebración del evento.

Búsqueda infructuosa de alternativas

El Cabildo, organizador de la carrera, a través de la empresa pública Ideco, y la UTMB, han trabajado hasta el último momento buscando alternativas; sin embargo, la activación del PEIN, que prohíbe la realización de actividades al aire libre, imposibilita la puesta en marcha de la prueba.

Un participante, en la distancia larga de 2025. / Arturo Jiménez / t

A pesar del trabajo dedicado a la organización, no queda otra posibilifad que cancelar la carrera por causas de fuerza mayor para proteger a corredores, voluntarios y todo el equipo organizador. Esto implica que la Tenerife Bluetrail by UTMB® no se podrá disputar hasta 2027. La organización de la prueba agradece "la confianza depositada" y lamenta "las molestias ocasionadas".