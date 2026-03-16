Victoria ‘estratégica’ del Tenerife B sobre el Alcalá

El Tenerife resolvió con un triunfo plácido en el que sacó jugo al balón parado de la visita del Alcalá. El gol temprano de Joel Pérez dio templanza al filial –con Ulloa, Dani Fernández y Fran Sabina regresados del primer equipo y titulares los tres– frente a un rival sin pegada que no disparó entre palos. Los puntos mantienen al equipo blanquiazul asentado en la quinta plaza, última de los puestos de promoción, y la victoria rompe un parcial reciente de un punto sobre seis tras la abultada derrota del pasado fin de semana contra el Madrid C (4-0) y de la remontada a medias en el derbi del miércoles (2-2) ante Las Palmas Atlético.

Ausente Dylan de la convocatoria (Mazinho desveló tras el derbi que había terminado con molestias y de ahí su sustitución) y de vuelta Julen Zubelzu de su sanción, el técnico aprovechó la disponibilidad de los habituales con Cervera para armar un once inédito con Ulloa, Dani y Sabina. El delantero y el extremo sí habían participado entre semana, pero no el centrocampista puesto que el primer equipo andaba justo de medios para visitar al Celta Fortuna. Por delante de un Joel incombustible, el mediocentro sevillano tuvo menos trabajo del esperado, el juvenil Fernández anduvo un punto más inspirado y activo que el miércoles en el derbi chico y Sabina no perdonó para anotar su gol a la segunda oportunidad, tras pecar de generoso en otra en la que buscó un pase adicional.

La salida vertical de los locales tuvo premio pronto desde el saque de esquina lanzado por Dani Fernández entre el portero y los defensas. Por ahí asomó, hábil, la cabeza de Joel Pérez, lo justo para armar un remate más de pícaro que estético que agarró desprevenido a Pantoja. Con el 1-0 y las bandas resguardadas, el Tenerife vivió hasta el descanso cómodo con el ida y vuelta por el que transitó a ratos el partido y –al contrario de lo habitual este curso– defendió bien el área para evitarse errores gruesos.

De regreso de un descanso interminable por la lesión del árbitro y la búsqueda de otro que hiciera de asistente, el Alcalá no metió otra marcha pese a los cambios de Vivar Dorado –incluido el debut del juvenil Guille Moreno– hasta completar un rendimiento decepcionante que no obligó al retornado Padilla en ninguna ocasión de gol en lo que Kevin y Julen sumaban un duelo tras otro ganado.

Superada la media hora, apareció Sabina para hacer la suya a la vuelta de otro córner, ahora servido por Omar, en el que sacó petróleo en el rebumbio de defensores que protegía el balón. Rechace tras rechace, tres remates consecutivos hasta apuntarse su séptimo gol de la temporada en 17 comparecencias.

Noticias relacionadas

Los cambios de Mazinho dieron refresco y no restaron ambición a un filial a la caza del tercero. Lo tuvo antes Viti (77’) con un remate mal orientado con Pantoja vendido, lo intentó Marcos Marrero con un tiro libro esquinado que cogió demasiado vuelo y, por fin, se redimió el mismo Viti aprovechando un saque largo de Padilla en el que medió Omar para habilitar –con el portero perdido en una salida en falso– el remate del portuense desde la frontal.