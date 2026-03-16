La Tenerife Bluetrail by UTMB® en el aire: la borrasca Therese pone en jaque una de las pruebas deportivas más relevantes de Canarias

La decimoquinta edición de la Tenerife Bluetrail by UTMB®, en el aire. La entrada en escena para estos próximos días de la borrasca Therese pone en jaque la celebración de una de las citas más destacadas del calendario atlético de las islas, toda vez que las posibles lluvias y vientos llevarían a exponer a un riesgo innecesario a los participantes. Este fenómeno meteorológico adverso contempla también heladas y la caída de nieve en cotas relativamente bajas, de hasta 1.600 metros. La situación afectaría de lleno al recorrido de las dos distancias largas, las de 110 y 73 kilómetros, que atravesarán el Parque Nacional de Teide y en ambos casos por encima de los 2.000 metros de altitud.

La decisión final sobre la celebración o no de la prueba se tomará en estas próximas horas. La organización –con los representantes de UTMB ya en la Isla– se encuentra pendiente de la evolución de la llegada de Therese, un discurrir que también será analizado este martes a mediodía en una reunión que el Gobierno de Canarias mantendrá con responsables de cada uno de los siete cabildos insulares. Por el momento, y a expensas de la decisión final, la Tenerife Bluetrail no llevará a cabo este martes la habitual rueda de prensa de presentación del evento, que debería arrancar este jueves con la Vertical Night Challenge y su tradicional subida al Asomadero.

Sin posibilidad de reubicarse en el calendario

En caso que finalmente se decida no celebrar la prueba, dicha comunicación deberá producirse lo antes posible para hacer que el perjuicio a todos aquellos participantes que llegan desde fuera de la Isla sea el menor posible. Lo que sí parece casi irreversible es que en caso de no salir adelante este fin de semana la Tenerife Bluetrail by UTMB® 2026 se vería abocada a la cancelación, toda vez que el calendario de UTMB® hace casi imposible su reubicación en algún otro momento de la temporada.

Courtney Dauwalter en una carrera. / El Día

Otro evento que podría suspenderse

Al margen de esta Tenerife Bluetrail by UTMB® Therese también podría afectar a otro importante evento que está programado par este fin de semana en Tenerife: el Campeonato de España Junior y Senior de Natación Artística de Invierno, que se disputaría en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife de Puerto de la Cruz. Se espera la participación de más de 30 clubes, entre ellos dos tinerfeños (Real Club Náutico de Tenerife y Agrupación Deportiva Santa Cruz), con 11 comunidades autónomas representadas y más de 300 deportistas.