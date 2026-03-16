El Paso sigue líder después de su visita al segundo

San Fernando, segundo clasificado, y Atlético Paso, líder con dos créditos más, se repartieron los puntos en un duelo directo por el campeonato y el ascenso a Segunda RFEF por la vía rápida. El cuadro palmero fue superior al inicio y se adelantó por medio de Samu Corral en el ecuador del primer tiempo, pero Velicias no tardó en igualar la contienda para un Sanfer que se estiró en la segunda mitad, pero sin claridad en ataque.

El conjunto palmero se mostró más cómodo sobre el campo durante los compases iniciales y dio el primer aviso en el minuto inicial por medio de Martínez, que golpeó desde la esquina directo al larguero. Sin embargo, la ocasión de gol más clara la tuvo el San Fernando al cuarto de hora, con un penalti por mano que Stephane no supo aprovechar, golpeando ligeramente desviado a la derecha.

Las fuerzas se igualaron con el paso de los minutos y Edu Salles cabeceó desviado un centro de Pipa. En la réplica, pasado el ecuador del primer tiempo, Samu Corral tuvo mejor fortuna al enviar una falta lateral desde la izquierda directa a la escuadra más lejana, aunque diez minutos más tarde, Velicias restableció el empate al cazar un balón muerto en el área tras una serie de rechaces.

Después del paso por vestuarios, fue el San Fernando el equipo que llevó el peso del partido con el balón en su poder, jugando más en campo contrario, aunque sin concretar ocasiones claras. El primer aviso lo dio Pipa con una volea desde la frontal que salió por encima del larguero.

En el minuto 77, Pipa vio la segunda tarjeta amarilla, pero el Atlético Paso no supo aprovechar la superioridad numérica y siguió teniendo dificultades para llegar a las inmediaciones del área local. Ya en la última acción del partido, Stephane rozó la remontada para el San Fernando, pero su lanzamiento de falta desde la frontal salió rozando el poste y el 1-1 fue definitivo en el Eleuterio Valerón.

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Con este resultado, el Atlético Paso pudo conservar una semana más su puesto de privilegio. Sumó un punto ante un San Fernando al que pudo golear en la primera vuelta en La Palma. A falta de ocho jornadas para el cierre del calendario, el conjunto verdito parte como favorito para lograr el campeonato y regresar a Segunda RFEF. Eso sí, la renta con el San Fernando no le permitirá relajarse. Solo dos puntos separan a palmeros y grancanarios.