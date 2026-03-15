El Libby’s hace los deberes y estará en la fase final

Tarde redonda en el Pablos Abril. El Tenerife Libby’s La Laguna puso cuño a su billete para el playoff por el título de la Liga Iberdrola, después de hacer los deberes en el derbi canario ante Heidelberg Volkswagen (3-2), dentro del último choque de la fase regular, en un encuentro que estuvo plagado de alternativas y emoción.

Fue un inicio complicado para los intereses de las tinerfeñas. Heidelberg Volskwagen entró fuerte al parqué del Pablos Abril, firmando un parcial impecable con rallys cortos, obligando al tiempo muerto de Ricardo Lemos (0-5). Las grancanarias siguieron siendo efectivas en ataque, lideradas por McKenzie y Matienzo (1-8).

No obstante, el Haris no había dicho su última palabra en este primer juego. La escuadra lagunera fue recortando diferencias, con buenos ataques culminados por Fortuna, Pelland, Cudworth, Soto y Camino, además de aprovechar los errores no forzados de las grancanarias (14-16), forzando el parón en Heidelberg. Las blanquiazules habían mejorado sus prestaciones, pero las jugadoras comandadas por David Gil estaban sacando mucho rédito de los bloqueos y las fintas, llevándose el primer asalto (17-25).

Con energías renovadas, el Libby’s salió con ímpetu en un segundo set equilibrado, pero con las tinerfeñas casi siempre en ventaja. La conexión Pelland-Akamere dio numerosos frutos a las anfitrionas, unida a una descomunal Alli Cudworth en el remate, quien otorgó muchos puntos para los intereses laguneros durante este periodo, obligando al tiempo muerto de David Gil (14-9). Las locales se encontraban coordinadas y seguras sobre la pista del Pablos Abril, repartiéndose un protagonismo que finiquitó Camino, con una bonita finta para poner las tablas (25-21).

Carolina Camino se convirtió en el principal recurso durante el arranque del tercer set, culminando numerosos ataques desde zona cuatro (5-6). Asimismo, Cudworth siguió lanzando remates que generaban problemas en la recepción del Heidelberg, aunque las grancanarias dieron un pequeño arreón que forzó el parón de Lemos (7-11’).

No dio su brazo a torcer el Libby’s (10-15), que se rehízo ante la desventaja a través de la efectividad de la receptora estadounidense en zona cuatro (20-19), permitiendo ponerse por delante por primera vez en el set y forzando un nuevo tiempo muerto de David Gil. El intercambio de golpes lo dejaba todo abierto (23-23), pero un error en la construcción de un ataque y un remate que se iba por poco terminó provocando que las laguneras murieran en la orilla (23-25).

Con un cuarto set decisivo, el Libby’s salió con la convicción de forzar el quinto. Los primeros compases estuvieron marcados por una lucha titánica por cada punto (6-6). Las tinerfeñas abrieron una brecha (13-9) que encontró réplica en las grancanarias (13-12). Mantuvo la concentración el cuadro de Lemos, recuperando sensaciones para dar un golpe definitivo en este asalto, que culminó un error de servicio de Van der Meer (25-19). Con este segundo set, el Haris certificó su acceso a la fase final de la Liga Iberdrola.

Liberadas de la presión, el Libby’s confirmó la remontada para redondear la fiesta, junto a su incondicional afición en el Pablos Abril, en el tie-break Fortuna, Kumanova y Soto culminaron varias jugadas ofensivas, reforzadas por la dupla norteamericana Cudworth-Pelland. El 10-5 evidenciaba la superioridad de las anfitrionas, con un tiempo muerto en las huestes de David Gil (10-5). Con todo a favor, el cierre definitivo no podía tener a otra protagonista: Yeisy Soto. La capitana finiquitaba el choque (15-9) con un remate inapelable.

El equipo lagunero se medirá en el primer cruce de la fase final de Liga Iberdrola ante el Avarca que lidera la liga regular. La primera batalla, del mejor a tres, en el Pablos Abril.

Superliga 2

Derrota del Cisneros La Laguna, que a falta de una jornada para que termine la Superliga 2 cae a puestos de descenso. Antes de arrancar esta penúltima fecha, el filial cisnerista ocupaba la antepenúltima plaza –fuera del pozo– pero el tropiezo de ayer por 3-0 ante el Zaragoza y la victoria del Castellón, que hasta entonces era penúltimo, cambia el panorama: tinerfeños y castellonenses intercambian posiciones a una fecha del final de la fase regular. En ese mismo grupo, el Arona, ya clasificado para el playoff de ascenso, hizo los deberes contra el Prat (3-0).

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En chicas, ya sin nada en juego, el Arona superó al Chamberí (3-0), mientras que el Cuesta Piedra selló su presencia en el playoff de ascenso tras imponerse al Leganés por 3-1. En el B, el líder Élite también confirmó su participación en la promoción al sacar adelante el duelo directo frente al Sant Cugat, tercero, resuelto por 3-1 para las tinerfeñas. En el C, el Fedes, ya con el playoff asegurado, se mide hoy al Emalsa.