Fichar a las estrellas antes de que exploten: Haaland, Mbappé y Bellingham a precio de ganga

Mbappé cuando costaba un millón y medio. Haaland cuando su precio rondaba los cinco. Bellingham mucho antes de convertirse en una estrella mundial. Todo estaba en los datos, en las matemáticas y en los algoritmos. Ese es el corazón de Soccer Solver, una empresa tecnológica creada por talento canario que pretende detectar valor en el mercado del fútbol antes que nadie. Detrás del proyecto está Alejandro Sánchez Díaz-Casanova, un emprendedor grancanario afincado en Boston que atiende a El Día un sábado por la mañana porque, para él y los suyos, «los sábados se llaman lunes». Hace unos días su empresa fue reconocida como la número uno en el ámbito del fútbol por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), una de las universidades más prestigiosas del mundo.

«Ayudamos a ganar dinero a través de comprar jugadores baratos y venderlos más caro», lanza Sánchez cuando se le pide, para empezar, que explique su proyecto como si estuviera en la barra de un bar. En otras palabras –y ya con algo más de precisión– se trata del «primer software de inversión con inteligencia artificial para ayudar a los clubes a ganar más dinero a través del trading de jugadores». Detrás de esa explicación hay, claro, bastante más trabajo del que parece a simple vista. Durante aproximadamente un año, el equipo de Soccer Solver ha desarrollado cerca de 16 algoritmos distintos diseñados para analizar datos de mercado, rendimiento deportivo y variables financieras que influyen en el valor de los futbolistas.

La filosofía del proyecto parte de mirar a los jugadores también como activos financieros. Es decir, no quedarse solo en las estadísticas deportivas de siempre. El sistema analiza riesgo, proyección de valor y el posible retorno económico que puede generar un futbolista con el paso del tiempo.

Un paso más allá de lo tradicional

Alejandro Sánchez explica que la idea es ir un paso más allá de las métricas tradicionales. No se trata únicamente de valorar a un jugador por lo que rinde hoy sobre el césped, sino también por lo que puede valer mañana. Para eso utilizan modelos predictivos muy parecidos a los que se emplean en el mundo de la inversión, donde cada decisión se toma intentando anticipar qué activo crecerá en el futuro.

Según explica el emprendedor isleño, el software habría señalado a Kylian Mbappé cuando su valor rondaba el millón y medio de euros, a Erling Haaland cuando apenas costaba unos cinco y a Jude Bellingham cuando valía 12. Esto es, futbolistas que hoy dominan el panorama mundial, pero que en aquel momento eran apuestas relativamente asequibles para muchos clubes. «Lo mejor de esto es que esto no es magia, es matemática», insiste su fundador, que recalca que detrás del sistema no hay intuiciones ni golpes de suerte, sino modelos científicos y datos que pueden comprobarse y reproducirse.

«El 95% de los clubes no construyen la mejor plantilla»

En una investigación científica presentada en el Massachusetts Institute of Technology, el equipo de Soccer Solver llegó a la conclusión de que «el 95,38% de los clubes no construyen la mejor plantilla al mejor precio». Dicho de otra manera, la gran mayoría de equipos no optimiza el dinero que invierte en fichajes. «Los clubes sobregastan dinero», sentencia Sánchez Díaz-Casanova.

La lógica económica que hay detrás de este software bebe directamente de teorías financieras. Lo explica el grancanario cuando habla de la llamada «frontera eficiente» de inversión: «El dinero que yo gasto tiene que ir a generar un retorno, ya sea económico o deportivo». En otras palabras, cada euro que entra en el mercado de fichajes debería traducirse en rendimiento, en valor o –si se puede– en ambas cosas a la vez.

En los momentos de mayor actividad, Soccer Solver ha contado con un equipo de alrededor de 14 personas trabajando en el proyecto. La mayoría de ellos proceden de disciplinas técnicas como matemáticas, informática o desarrollo de software. También participan profesionales del ámbito legal, así como especialistas en marketing, ventas y comunicación.

El proyecto, además, se diseñó en contacto directo con profesionales del sector. Según explica Sánchez, antes de desarrollar la plataforma se reunieron con aproximadamente 200 personas de la industria del fútbol. Entre ellos, directores deportivos, analistas, scouts y responsables financieros.

En los últimos meses, Soccer Solver ha empezado a enseñar su herramienta a distintos clubes de fútbol y, aunque muchos prefieren mantenerse en el anonimato por razones de confidencialidad, las reacciones han sido, como mínimo, llamativas. En bastantes casos incluso entusiastas. Asegura el fundador que algunos responsables deportivos les han llegado a decir que «es el mejor software que se ha visto en la industria».

La empresa ya ha presentado el producto a clubes de España, Inglaterra, Alemania, Italia, Grecia, Arabia Saudí o Estados Unidos. Sánchez, eso sí, admite que no todos los mercados reaccionan igual ante este tipo de tecnología. Precisamente en España, revela, persiste cierto escepticismo.

«Una ayuda para el director deportivo»

Soccer Solver es un proyecto de vocación académica. Surgió de las matemáticas. Alejandro Sánchez, su fundador, recuerda que su interés por aplicar números al fútbol empezó muy joven, cuando leyó el libro Soccermatics del científico David Sumpter. A partir de ese momento comenzó un largo camino de investigación que pasó por estudios universitarios, creación de algoritmos y colaboración con otros especialistas.

Una de las preguntas que surge al hablar de su proyecto es si la inteligencia artificial podría llegar a sustituir a los directores deportivos. En el caso de Soccer Solver, el empresario canario lo descarta por completo. El sistema, cuenta, está diseñado como una herramienta de apoyo, nunca como un reemplazo. Lo ilustra con una comparación: «Google Maps no es un reemplazo para los taxistas, sino una ayuda para encontrar el mejor camino». De igual manera, Soccer Solver busca orientar a los directores deportivos sobre cuáles son los fichajes más eficientes. Más aún si se tiene en cuenta que «el 70% de los directores deportivos son destituidos antes de los tres años».

El lanzamiento al público de Soccer Solver es solo el primer paso de un proyecto que aspira a crecer. En el fútbol profesional hay cerca de 10.000 clubes repartidos por todo el mundo. La empresa ha detectado alrededor de 870 equipos que podrían convertirse en clientes potenciales en esta primera fase. El objetivo, según su fundador, es llegar a trabajar con aproximadamente el 10%. Por cierto, la iniciativa también recibió una subvención del Gobierno de Canarias al ser considerada una de las iniciativas tecnológicas más disruptivas del Archipiélago.