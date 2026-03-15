Diego Gómez y Aida Campos ganan la 30K

La undécima edición del Trail Fuentealta Vilaflor volvió a romper récords, con Diego Gómez y Aida Campos como grandes protagonistas al imponerse en la distancia más larga. La prueba chasnera, que volvió a superar el millar de corredores participantes –con un 40 por ciento de inscripciones correspondientes a mujeres– transformó de nuevo el municipio sureño en el referente del fin de semana de las carreras de montaña.

Con un brillante desarrollo dentro de todas las distancias competitivas –desde la Subida Vertical celebrada el viernes hasta la 30K–, una emocionante experiencia para los más jóvenes en la Kids Trail y un final de fiesta a la altura de la excelencia de cada año, el Trail Fuentealta Vilaflor cumplió con creces su papel como prueba referente dentro de la especialidad de montaña.

La distancia reina

En lo estrictamente deportivo el protagonismo fue para Diego Gómez y Aida Campos en la distancia reina de la prueba. Gómez ganó (2h.30:17) por delante de Domantas Kavaliauskas (2h.35:04) y el incombustible José David Lutzardo (2h.37:54). Campos, por su parte, llegó a meta con un tiempo de 3h.11:11 por delante de Elena Hackinger (3h.23:05) y Silvia Luis (3h.33:42).

Los ganadores por parejas de esta distancia de 30K fueron Angel Cristo Reverón y Tanausú Martel (3h.16:39).

Ambiente vivido en el Trail Fuentealta Vilaflor. | EL DÍA

Media Maratón

Edgar Magdalena (1h.49:07) y Virginia Luis (2h.21:43) fueron los mejores en la distancia de Media Maratón. Magdalena llegó por delante de Javier Rodríguez (1h.49:46) y Jonathan Hernández (1h.54:27) mientras que Virginia Luis superó a Priscila Pérez (2h.27:34) y Nayibe González (2h.31:50).

Leandro González y Jesús Cárdenas vencieron en la prueba por parejas con un tiempo de 1h.59:21.

Start trail

Anderson Domínguez fue el ganador de la categoría masculina dentro de la Start Trail de 12 kilómetros. Anderson paró el crono en 1h.05:11 superando ajustadamente a José María Rodríguez (1h.05:27) y Alberto Rodríguez (1h.05:55).

La mejor entre las chicas fue Sandra Arévalo (1h.22:47) que llegó por delante de Nathalie Smoth (1h.23:59) y Guada Arnedo (1h.24:19). La prueba por parejas fue para Víctor Ramos y Heri Rodríguez con un tiempo de 1h.18:55.

Mini trail

La prueba más explosiva de la undécima edición del Trail Fuentealta Vilaflor se la llevó Alejandro Gómez con un tiempo de 36:36 por delante de Enrique Morales (37:10) y Berto González (37:54). Noemí Peraza fue la mejor de la categoría femenina con un tiempo de 48:51 por delante de Inna Pozdeeva (50:01) y Raquel Hernández (51:07) que completaron el podio.

Subida vertical

El programa de pruebas competitivas de esta undécima edición del Trail Fuentealta Vilaflor se inauguró en la tarde del viernes con la celebración de la mejor Subida Vertical de todas las que ha albergado la prueba chasnera.

El checo Vit Pavlista reventó los pronósticos con un triunfo incuestionable recorriendo el trazado en un tiempo de 37:55 por delante del polaco David Lesniak (38:30) y del ganador de la prueba en 2025, el francés Romain Garcin (39:15).

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Entre las chicas Gara Hernández demostró una absoluta superioridad en las rampas chasneras parando el crono en la meta en un tiempo de 56:50. Completaron el podio la polaca Marcena Tomiczek (1h.02:00) y la suiza Athene Giesen (1h.02:03).