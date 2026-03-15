Apabullante y esperada derrota para el Echeyde

Las Guayotas del Santa Cruz Tenerife Echeyde sufrieron ayer una esperada paliza en la piscina del Mataró, un rival de élite de la Liga de División de Honor Femenina: tercer puesto, Champions y semifinalista reciente de la Copa de la Reina. Las chicharreras, décimas, buscaban dar la sorpresa tras dos victorias en tres encuentros y el pleno en la fase 2 de la Conference, pero pronto quedó claro que no iba a ser su dia.

El partido arrancó con un parcial demoledor de 2-0 en dos minutos, con goles de Rita Bertran y Silvia Avegno. Las visitantes intentaron reaccionar con tiros de Renée De Kleer y Natalia Naya, pero chocaron contra la guardameta Mariona Terré. Mejoraban defensivamente, pero las catalanas ampliaron la renta hasta 4-0 con Jewel Roemer y Querarlt Bertran. La sequía atacante del Echeyde continuó, aunque Mallory Reynoso y Natalia Naya recortaron hasta el 6-2, frenando la sangría momentáneamente.

El segundo cuarto empezó con otro golpe del Mataró (Paige Jenna Hauschild), respondido por Dempsey (7-3), pero las locales aceleraron para llegar al descanso con un demoledor 11-4.. Las tinerfeñas intentaron dar algo de emoción con una jugada de superioridad finalizada por Elena Camarena, pero la ventaja local era ya demasiado abultada.

El tercer cuarto sentenció el partido con un parcial de 3-0 con Guiral, Hauschild y Martina Clavería, que ampliaba al 14-4. Solo un contragolpe de De Kleer ofreció alivio a Las Guayotas, mientras Avegno y Kearns seguían goleando hasta el 16-5.

En el último cuarto, aunque el inicio fue igualado (intercambio de tantos), los goles de Natalia Naya y Maryn Dempsey solo pudieron maquillar la derrota final: el Mataró cerró con cinco tantos más, dejando un contundente 23-7.

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