El Tenerife Masters, campeón de España

El Club Tenerife Masters firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de España Open de Fondo Masters, celebrado entre el viernes y ayer domingo en las instalaciones del Club Natación Metropole (Gran Canaria), al proclamarse campeón de España por clubes tras imponerse en la clasificación general de la competición.

La cita reunió a cerca de 400 nadadores pertenecientes a 94 clubes de toda España, que compitieron en las pruebas de 3.000, 1.500 y 800 metros libres, además del relevo mixto 4x200 libre, en una de las competiciones más exigentes del calendario nacional de natación máster.

El conjunto tinerfeño acudió al campeonato con 29 nadadores (14 hombres y 15 mujeres) y completó una actuación muy sólida que se tradujo en 25 medallas: seis oros, ocho platas y once bronces. Estos resultados permitieron al equipo sumar 685 puntos, suficientes para lograr el primer puesto de la clasificación general por clubes.

En esta clasificación absoluta, el Tenerife Masters se situó por delante del Club Natación Metropole, que finalizó segundo con 671 puntos, y del Club Natación Master Madrid, tercero con 629 puntos. Completaron las cinco primeras posiciones el Club Deportivo Jerez Natación Master, con 505 puntos, y el Club Natación Las Palmas, con 419 puntos.

En la clasificación femenina, el club tinerfeño también se alzó con el título nacional, sumando 305 puntos, por delante del Club Deportivo Jerez Natación Master (282) y del Club Natación Master Madrid (225). En esta categoría, el cuarto puesto fue para el Club Natación Metropole (188 puntos), seguido del Club Natación Las Palmas, con 160 puntos.

Por su parte, en la clasificación masculina, el Tenerife Masters logró el subcampeonato de España con 286 puntos, solo por detrás del Club Natación Metropole, que se impuso con 319 puntos. El tercer puesto fue para el Club Natación Master Madrid con 266 puntos, mientras que el Club Natación Las Palmas fue cuarto con 167 puntos y el Club Gloria Swimtrain Maspalomas cerró el top cinco con 141 puntos.

Uno de los momentos más destacados del campeonato lo protagonizó la nadadora Conchita Escatllar, quien estableció un nuevo récord de España en los 800 metros libres en la categoría +60 años con un tiempo de 10’45’’12. Con esta marca, Escatllar rebajó el anterior registro nacional de 10’47’’06, que ella misma había conseguido semanas atrás durante los Campeonatos Regionales de Fondo celebrados también en Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de febrero.

Canarias estuvo representada en el certamen nacional de fondo por nadadores de los clubes Tenerife Masters (campeón de España), Club Natación Metropole (subcampeón), Club Natación Las Palmas (5), Club Gloria Swimtrain Maspalomas (9), Agrupación Deportiva Santa Cruz (25), Club Natación Faynagua C. Telde (26), Club Natación Vulcania Master (26), Club Natación Nonadamos (29), Club Deportivo Belén y María (31), Club Natación Martianez Coral Hotels (38), Club Deportivo Natación Baja Larga (56), Club Natación Los Cristianos (69) y Club Deportivo Jescagua (75).

Noticias relacionadas

Baéz también brilla

En el apartado individual y desde la perspectiva tinerfeña, destacó también la actuación de José Carlos Baez. Chicho, del CN Martiánez, se colgó la medalla de oro en 3.000 metros, una prueba en la que consiguió batir dos récords de España: 36’06’’84 en el tiempo total y el 17’44’’83 del parcial de 1.500 metros. Báez brilló también en 1.500 metros libres (+50), con un tiempo de 17’30’’93 que le valió para rebajar su propio registro y salir victorioso. Además, en el pase de 800, estableció otro récord nacional (9’15’’33).