La dinámica adversa hunde un poco más a un Tenisca negado
El equipo palmero no puede con un rival más práctico y repite en la última posición
acan
El San Fernando tiró de efectividad para imponerse en su visita al Tenisca (0-2). El cuadro palmero plantó cara a uno de los equipos más en forma de la categoría y tuvo opciones para llevarse un resultado más favorable. Sin embargo, el equipo grancanario aprovechó las ocasiones que tuvo para llevarse el triunfo del estadio Virgen de las Nieves.
El conjunto palmero se hizo fuerte en defensa desde el inicio y buscó sus primeras opciones a la contra, contrarrestando así los intentos de un Sanfer que, pese a dominar la posesión, no encontró los espacios necesarios para generar peligro.
La primera ocasión clara la tuvo Godoy al cabecear un centro de Antonio Samuel, sin ver portería por muy poco. Escasos minutos después, en una acción similar con mismos protagonistas, el guardameta visitante tuvo que emplearse para conservar su marco a cero.
Cerca de la media hora, el colegiado decretó una pena máxima que Stephane se encargó de transformar en el 0-1. Pese a ello, el Tenisca no bajó los brazos y Amai puso igualar poco antes del descanso con un tiro que salió lamiendo el poste.
Después del paso por los vestuarios, Christian rozó el empate al internarse por la derecha y disparar al poste; mientras que Josimar se empleó para detener un mano a mano muy claro ante Godoy.
Pese a la mejoría local, fue el San Fernando el equipo que volvió a golpear al filo del tiempo reglamento, siendo Naim el encargado de hacer el 0-2 definitivo en un contraataque, ya sin margen para la reacción.
- Absuelto un hombre en Tenerife acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Santa Cruz inicia la plantación de los nuevos árboles para la Rambla tras eliminar 21 ejemplares
- Un vehículo se da a la fuga en Tenerife, embiste a otro coche y la Policía detiene a sus tres ocupantes
- El CD Tenerife ralentiza su marcha en casa
- Taborno en Santa Cruz: un leve latido en el Macizo
- Un vuelo entre Tenerife Sur y Edimburgo se desvía a Santiago por una emergencia a bordo
- Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes
- Un nuevo accidente de dos parapentistas en Adeje enciende las alarmas en Tenerife