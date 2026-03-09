El Atlético Paso refuerza su liderato con un goleada

El Atlético Paso reforzó su liderato con un triunfo amplio frente al Arucas (3-0). El equipo verdito dominó la primera parte y se fue al descanso con una ventaja mínima que amplió en las postrimerías, cuando selló la goleada definitiva.

El conjunto palmero fue muy superior desde el inicio, ejerciendo una presión intensa y generando multitud de llegadas por la banda de Ale Martínez, quien creó la primera ocasión a los diez minutos con un servicio atrás que Gabri Quintero no atinó a rematar en condiciones.

El propio Martínez pudo abrir el marcador pasada le media hora con un tiro lejano que salió rozando el larguero. El primer gol fue obra de Ángel López al filo del descanso, al cazar una volea en la frontal tras un mal despeje de la zaga visitante. Con el 1-0 terminó la primera mitad. Un resultado justo, visto lo visto.

El guion fue el mismo al comienzo del segundo tiempo. Martínez avisó nada más reanudarse el choque con un tiro alto desde el pico del área; y más tarde colgó un balón que remató Ángel en la frontal, topándose con la intervención de Álvaro Robles por bajo.

Pasada la hora de juego, el Atlético Paso bajó el ritmo y el Arucas aprovechó para dar un paso al frente, generando peligro desde el saque de esquina y teniendo su primera oportunidad por medio de una internada de Yadam y su disparo al lateral de la red.

Ya en el minuto 82, Escudero lideró un contragolpe y, tras ser derribado por el meta visitante, provocó una pena máxima que Álvaro Iglesias aprovechó para ampliar diferencias. Mientras que en el 90’, Marco hizo el definitivo 3-0 al internarse en el área y cazar un rechace propio.