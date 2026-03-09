Alexey Lukyanuk va a por todo en el Mundialito de Canarias

Alexey Lukyanuk quiere ir a por todo. A por cada tramo, a por cada rally… y a por el Mundialito de Canarias. Y su estreno con el nuevo Škoda Fabia RS Rally2 en el Rally Isla de Lanzarote ha sido toda una declaración de intenciones. Cinco scratchs de siete posibles para el piloto chipriota y una victoria convincente que inaugura el Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto con un aviso serio al resto de aspirantes.

El doble campeón europeo regresó a las carreteras isleñas con hambre. Mucha hambre. Después de una temporada 2025 de contratiempos, el piloto ruso con nacionalidad chipriota necesitaba una actuación que le devolviera las buenas sensaciones, esa mezcla de control y confianza que todo piloto busca cuando se sube al coche. Y ese momento llegó en el arranque del campeonato, en el Rally Isla de Lanzarote, donde se presentó al volante del nuevo Škoda Fabia RS Rally2 acompañado por su copiloto de confianza, Yuri Kulikov.

El resultado, cinco mejores tiempos de siete posibles y más de veinte segundos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, un Yeray Lemes que, por cierto, llegaba a la cita como ganador de las tres últimas ediciones disputadas en Lanzarote.

Para Lukyanuk, el estreno fue incluso mejor de lo que el equipo había imaginado. Admite el propio piloto que la preparación previa no fue la ideal, que no acumularon el kilometraje habitual antes de debutar con un coche nuevo y que no «tuvieron test normales antes del rally, solo un calentamiento».

Con todo, la adaptación a su nuevo Škoda Fabia RS Rally2 –con el que toma el relevo del Hyundai i20 N Rally2 del año pasado– fue más rápida de lo que cabría esperar. «El coche está muy bien equilibrado. Es fácil de controlar, así que saltamos dentro y cogimos confianza desde los primeros kilómetros», valora Alexey Lukyanuk. Y cuando un piloto encuentra esa sensación tan pronto, ya se sabe: el resto empieza a venir solo.

Líder desde el primer tramo, el piloto de Skoda se mostró igual de solvente por la mañana que por la tarde. Se llevó el primero y el tercero de los tramos matutinos –las dos pasadas por los 12,5 km del tramo La Asomada-Tías–.

Y si quedaba alguna puerta abierta a sus perseguidores en la pelea por la cabeza, en el recorrido vespertino, el piloto afincado en Tenerife dejó claro que no quería sorpresas después de su impecable mañana. Tres scratchs de tres posibles –incluido el TC+ de Máguez-Arrieta– para demostrar que, con un coche competitivo, puede aspirar a lo más alto.

Si bien su nombre figuraba en la lista de candidatos a pelear por el trono en Lanzarote, el piloto chipriota no partía precisamente como el gran favorito para la cita conejera. Delante tenía a un Yeray Lemes que ya se ha convertido en profeta en su tierra y a un Enrique Cruz ya asentado en su segundo año con el Toyota Yaris Rally2. Y todo ello, además, después de un 2025 bastante accidentado para Lukyanuk. «La experiencia del año pasado con Hyundai me ayudó a ser más fuerte, a aprender las carreteras y a mejorarme a mí mismo y ahora estoy más preparado para el desafío», verbaliza el nuevo estandarte de Škoda Canarias. Y a juzgar por lo visto en Lanzarote, algo de razón tiene. Cuenta, al ser preguntado sobre si esperaba adaptarse tan rápido al Fabia, que «tenía grandes esperanzas de ser rápido con el coche nuevo y sí, funcionó».

Eso sí, Lukyanuk tiene muy claro que una victoria no dice mucho en este Mundialito –y menos en uno tan reñido como el actual–. Reconoce que imponerse en Canarias «nunca es sencillo». «El hecho de que no fuéramos capaces de ganar ningún rally el año pasado es una muestra del nivel del campeonato», añade.

«Los pilotos canarios saben cómo conducir rápido en asfalto y lo hacen con estilo, precisos, con muy buena técnica», responde el bicampeón del ERC al preguntarle por su valoración del nivel del automovilismo canario. A eso se une, inevitablemente, el conocimiento del terreno, enorme ventaja de los archipelágicos frente a los que llegan de fuera.

Su triunfo en Lanzarote abre, aunque todavía de manera prematura, el debate sobre si será él quien pueda romper la hegemonía Yeray Lemes y Enrique Cruz –que, por cierto, terminaron segundo y tercero respectivamente en la cita conejera–en la última década del Campeonato Regional de Rallyes de Asfalto. Solo Miguel Suárez en el año 2023 logró arrebatarles el trono; el resto, hasta 2014, se lo han repartido entre el lanzaroteño y el lagunero.

Lukyanuk, con su victoria en Lanzarote –y los 3 puntos extra del TC Plus– se coloca con 43 puntos en la general. No oculta el piloto chipriota que el título es su prioridad absoluta. Ya lo era el año pasado, aunque los problemas técnicos de su Hyundai y algún abandono se lo impidieron: «Tuvimos mala suerte y algunos problemas y errores por mi parte también», reconoce.

Un objetivo claro: el campeonato

Ahora, con coche nuevo y confianza renovada, queda claro que su objetivo no ha cambiado. Quiere pelear por todo. «Este año es definitivamente el objetivo, la prioridad número uno es ir a por el campeonato», afirma.

Eso no quiere decir que el piloto se relaje ni un instante. Con la experiencia acumulada, reconoce que «es una competición muy larga y que no puedes garantizar un resultado».

Estará en el Rally Norte

La próxima parada del Mundialito será el Rally Orvecame Norte, una cita prevista para abril que presenta unas características muy distintas a las de Lanzarote. Allí no faltará Lukyanuk, que confirma a este medio su presencia en la prueba norteña: «El plan incluye ese rally, así que si nada va mal, estaremos en la línea de salida».

De cara a esta segunda cita del CCRA, el as de origen ruso tiene muy claro cuál debe ser la estrategia. Tan rápido como en Lanzarote, pero también con la misma cabeza fría. «Necesitamos controlar las cosas e intentar ser inteligentes», sentencia.