El Tamaraceite le quita la segunda plaza al Tenerife C

El Tamaraceite venció sin complicaciones al Tenerife C para arrebatarle la segunda plaza (3-0). Tras el tanteo inicial, el cuadro grancanario fue llevando la iniciativa y llegó con frecuencia al área visitante para llegar al descanso con una ventaja de dos tantos que amplió al inicio del segundo tiempo. Ya en la recta final, los de Iván Martín dieron un paso atrás y dejaron jugar al filial, haciéndose fuertes en defensa para no pasar apuros.

Ambos equipos lucharon por hacerse con la posesión durante unos compases iniciales con aproximaciones en ambos lados del campo, aunque con más sensación de peligro por parte de un cuadro grancanario que generó la primera clara a los cinco minutos, mediante un golpeo de Saúl repelido por la madera. Poco después, fue Sergio Suárez quien probó fortuna desde la frontal, topándose con el meta visitante.

La igualdad se mantuvo hasta el minuto 27, cuando Javier Afonso cruzó el balón a la red al recoger un rechace de la zaga tras una acción colectiva. A raíz del primer gol, el Tamaraceite se mostró más cómodo sobre el campo y rozó el segundo en un córner cabeceado ligeramente alto por David García; mientras que al filo del descanso, Farías tuvo mejor fortuna para hacer el 2-0 al recoger un balón muerto en el área.

Los de Iván Martín siguieron buscando el marco contrario al inicio de la segunda mitad. Así, tras un primer intento elevado de Andrés Rivero, Saúl puso tierra de por medio con un testarazo a la salida de un córner cuando apenas transcurría un minuto desde la reanudación. Más tarde, Sergio Suárez tuvo dos ocasiones para ampliar distancias, lanzando desviado en ambas.

Durante los últimos compases, el cuadro grancanario dio un paso atrás y el Tenerife C se hizo con el balón, teniendo entonces su única oportunidad con un disparo de Amin rechazado por Galindo. En la réplica, Saúl colgó un balón desde la banda derecha que acabó impactando en la cruceta; y más tarde, David García volvió a cabecear alto un saque de esquina. Con el 3-0 se llegó al final.n