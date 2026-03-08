El Real Unión avanza con firmeza en La Salud

El Real Unión se impuso al San Bartolomé (4-2). El equipo santacrucero arrancó mejor y se colocó con dos tantos de ventaja en los primeros compases, conservando esa diferencia al descanso tras responder al gol de los batateros.

Rayco García, entrenador del Tenerife C. | ARTURO JIMÉNEZ

El equipo lanzaroteño dio un paso al frente en la reanudación y volvió a recortar diferencias, volcándose sin éxito ante un conjunto tinerfeño que sentenció a la contra en las postrimerías.

Alineación titular del Marino en el partido de ayer. | UD LAS PALMAS

Apenas habían transcurrido dos minutos de juego cuando el cuadro tinerfeño abrió el marcador después de un córner ejecutado por Achi, que cabeceó en el segundo palo Jorge Yanes hacia la frontal del área chica, donde Soto remató de cabeza a la red.

Solo cinco minutos después, Sergio Mateo derribó a Edu Niebla dentro del área y el colegiado decretó una pena máxima que el propio lateral zurdo transformó en el segundo tanto local.

El San Bartolomé no bajó los brazos y, tras varias llegadas sobre el marco local, Sergio Mateo recortó distancias en el minuto 19 al cabecear cruzado un centro de Keita desde la derecha al primer palo.

Tras ello, el cuadro batatero ganó confianza para jugar más directo, llegando más al área contraria, ante un equipo tinerfeño que buscó mantener la posesión y creó peligro a balón parado.

Ambos equipos volvieron a tener opciones a lo largo de la primera mitad, aunque sin llegar a concretar ocasiones claras. Hasta que en el minuto 41, Jorge Yanes ganó un balón dividido en la izquierda y sirvió por alto al lado contrario, donde Javi Yanes, llegando desde atrás, remató de primeras a la red. Antes del descanso, Achi y Aarón pudieron marcar para sus respectivos equipos, pero los porteros se impusieron con dos intervenciones de mérito, conservando así el 3-1.

Al inicio del segundo tiempo, el Real Unión se mostró más cómodo con el balón, pero el cuadro lanzaroteño neutralizó paulatinamente la situación y recortó diferencias en el minuto 73, tras un robo de Sergio Mateo en las inmediaciones del área contraria y su posterior servicio hacia Rayco, quien remató a placer, libre de marca, en el segundo palo.

Noticias relacionadas

A raíz del 3-2, el equipo conejero se volcó en busca de un empate que rozó Simón con un tiro desde fuera del área que salió rozando la madera. Sin embargo, el último gol cayó del bando santacrucero a falta de dos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario, obra de Sergio Carbajal al culminar un contragolpe con un disparo raso. Con el 4-2 terminó el choque. n