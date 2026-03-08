El Marino pesca en el Anexo gracias a un tanto de Airán

Las Palmas C y Marino se repartieron los puntos en el Anexo al Estadio de Gran Canaria (1-1). El cuadro marinista salió enchufado al partido y se adelantó en una contra pasado el primer cuarto de hora. Tras ello, el filial fue mejorando y dominó el segundo tiempo hasta encontrar el premio del gol en la recta final. Tras la igualada, ambos equipos tuvieron opciones para ganar, pero no estuvieron acertados en los últimos metros.

El conjunto tinerfeño trató de sorprender al inicio con una presión intensa y las líneas muy adelantadas, teniendo así su primera ocasión en el primer minuto de juego tras un robo de Lie en las inmediaciones del área rival y su disparo que salió rozando el travesaño. Poco después, el propio Lie volvió a ser protagonista con un tiro alto en el área y un posterior golpeo desde la frontal que sacó Mohedano con la punta de los dedos.

La superioridad marinista tuvo su recompensa pasado el primer cuarto de hora, tras una transición rápida a la contra que culminó Pirri en situación de mano a mano. A partir de entonces, Las Palmas C mejoró progresivamente y se sacudió la presión visitante, llegando con regularidad a las inmediaciones del área, aunque sin concretar ocasiones hasta el descanso.

En la reanudación, el Marino dio un paso atrás y trató de pausar el ritmo ante un filial que se apoderó de la posesión. Los de Cristian Castelo se limitaron a taponar los espacios, dejando jugar al cuadro amarillo y buscando ampliar diferencias en acciones aisladas al contragolpe; así, Pirri tuvo la más clara con un tiro desde la frontal que atrapó Mohedano.

En el minuto 73, Robles colgó un balón desde la derecha que se paseó por el área y que encontró en el segundo palo el testarazo de Airán, lanzándose en plancha para establecer el empate. Tras ello, el choque entró en una fase final de ida y vuelta, sin orden por parte de dos equipos que no supieron mantener la calma necesaria para acertar en los metros decisivos. n