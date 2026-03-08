Lukyanuk arrasa en su debut con el Skoda Fabia

Ilusionante estreno de Alexey Lukyanuk a los mandos de su nuevo Skoda Fabia RS Rally2. Acompañado por Yuri Kulikov, el piloto ruso con nacionalidad chipriota –que venía de un accidentado 2025, con alguna salida de carretera y varios problemas técnicos con el Hyundai i20 N con el que no logró ganar ni una sola prueba del Mundialito– se llevó el Rally Isla de Lanzarote, cita que dio el pistoletazo de salida al Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto.

Lo hizo el doble campeón continental con un alarde de potencia y control, en una exhibición que quedó reflejada en los cinco scratchs que firmó. Ese ritmo le permitió abrir un hueco de algo más de 20 segundos –en el total de los siete tramos de los que constó la cita conejera– respecto a su perseguidor más cercano, un Yeray Lemes que llegaba además como ganador de las tres últimas pruebas disputadas en Lanzarote.

Líder desde el primer tramo, el piloto de Skoda se mostró igual de solvente por la mañana que por la tarde. En los cuatro tramos matutinos, Lukyanuk, que se llevó el primero y el tercero –las dos pasadas por los 12,5 km del tramo La Asomada-Tías–, encontró un rival inesperado en el Porsche 911 GT3 de Toñín Suárez-Kimberley González, que firmaban los dos scratchs por delante de todos los Rally2. Se colaba sorprendentemente esta dupla en la cuarta posición a la conclusión de los tramos matutinos, mientras que Lukyanuk-Kulikov asumían el liderato con 12 segundos de ventaja sobre el Citroen de Yeray Lemes-Aitor Cambeiro y 15,8 sobre el Toyota de Enrique Cruz-Yeray Mujica.

Y si quedaba alguna puerta abierta a sus perseguidores en la pelea por la cabeza, en el recorrido vespertino el piloto afincado en Tenerife dejó claro que no quería sorpresas después de su impecable mañana. Tres scratchs de tres posibles –incluido el TC+ de Máguez-Arrieta que le otorga tres puntos adicionales para la general del Campeonato de Canarias– para demostrar que, con un coche competitivo, puede aspirar a lo más alto.

El lagunero Enrique Cruz, que defiende corona en el Mundialito, se quedó ayer en el tercer cajón. Junto a Yeray Lemes y al volante del Toyota Yaris Rally2, terminó a 34,9 segundos de Lukyanuk, toda vez que Lanzarote no es precisamente la prueba que mejor se le da a un piloto cuyos mejores registros casi siempre aparecen en su isla natal. Su actuación más destacada llegó por la mañana, con un segundo puesto en la segunda pasada por el tramo La Asomada - Tegoyo - Tías - Heide - Cercado, donde en la primera pasada había sido tercero. Por la tarde, fue también tercero en todos los tramos.

También en clave tinerfeña, cabe resaltar el quinto puesto del candelariero Sergio Fuentes, que junto a Tecorice Hernández y al volante del otro Skoda Fabia RS Rally2, fue de menos a más, superó a los locales Óscar y Nerea Cabrera (Citroën C3 Rally2) y repitió la misma posición que logró el año pasado en territorio conejero: una quinta plaza que lo dejó justo detrás del local Toñín Suárez.

La próxima cita del Mundialito Canario será el Rally Orvecame Norte, previsto para el 10 y 11 de abril.