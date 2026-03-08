El Libby’s conquista Lugo y asegura la permanencia

El Libby’s firmó una valiosa victoria a domicilio frente al Emevé (1-3) en el Palacio Municipal de Deportes de Lugo, en la 21ª jornada de la Liga Iberdrola. El conjunto de Ricardo Lemos mostró solidez y carácter, imponiéndose en tres de los cuatro sets. Los tres puntos aseguran matemáticamente la permanencia y mantienen abiertas sus opciones de playoff, que se decidirán en un mano a mano –a distancia– con el Sayre en la última jornada.

El partido comenzó con un Libby’s concentrado, decidido a marcar el ritmo desde los primeros intercambios. Con orden en recepción y solvencia ofensiva, las tinerfeñas gestionaron los momentos clave para llevarse el primer set por 22-25 tras 24 minutos de juego.

El segundo parcial mantuvo la intensidad. El Emevé elevó su nivel apoyado por su público y tomó ventaja a mitad de set, logrando cerrar la manga por 25-21 y empatar el encuentro. El tercer set arrancó muy igualado, con Carolina Camino, Alli Cudworth y Yeisy Soto liderando el ataque y Nadia Essayadi aportando solidez en el bloqueo. A partir del ecuador, el Libby’s subió el nivel desde el saque y la red, aprovechando errores locales para cerrar el set por 19-25 y recuperar el liderato.

En el cuarto set, las blanquiazules salieron decididas a sentenciar. Soto dominó la red y Cudworth brilló en ataque, abriendo una ventaja que obligó a los tiempos muertos del técnico local. Gestionando la diferencia con madurez, un gran saque de Cudworth selló el 16-25 definitivo.

Con estos tres puntos, el combinado lagunero se coloca en la octava posición –la última que da acceso al playoff por el título– con 29 puntos. Tres menos tiene el Sayre, que aún debe disputar su partido de esta jornada –visita hoy al Heidelberg–. Además, con la victoria, el Haris deja fuera de la ecuación precisamente a su rival de ayer, el Emevé, que con 23 puntos ya se queda sin opciones de jugar la fase final. En la última jornada, el Libby’s recibe al Heidelberg, cuarto clasificado, mientras que el Sayre hace lo propio ante el Emalsa Gran Canaria, segundo. n