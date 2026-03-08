El Echeyde asegura su puesto en la ‘final eight’

Tras la goleada de este viernes ante el Oradea rumano, el Tenerife Echeyde Masculino volvió a brillar y selló su clasificación para la final eight de la Nordic League con un triunfo por 14-8 ante el Elevate de Sudáfrica, que llegaba con 3 puntos tras vencer al Leinster irlandés.

El partido arrancó en la Acidalio Lorenzo con un doblete de Tom De Weerd al contragolpe y un potente disparo de Sergio Prunell. 2-0 de salida, y poco después Alex Andión transformó un penalti y Kike Ramírez ajustó un tiro para el 4-0. Sin embargo, los sudafricanos reaccionaron con dos golazos desde lejos (Wiltshire y Fisher), cerrando el primer periodo 4-2, tras una defensa agresiva y aprovechando superioridades numéricas.

En el segundo acto, Samu García y Davor Skokandic mantuvieron la renta; emergió Iván Pyatkin del filial para el 6-2, aunque el Elevate respondió con un doblete (Macleod y Pryce). Antes del descanso, Diego Mercado remató el 7-4, dejando todo abierto para la segunda mitad.

Ya en los últimos rounds, Alex Andión lideró a los chicharreros con goles desde el penalti y combinaciones con Prunell, hasta el 10-5. El arranque del cuarto periodo consolidó la victoria con Andión y Pablo Díaz (12-5), pese al arreón visitante (0-3). El Echeyde cerró con dos tantos más de Andión y Díaz, sellando el 14-8 final.

Victoria contundente y clasificación asegurada para la Final Eight, ante un rival combativo que exigió al máximo. Hoy domingo, cierre de la fase frente al colista Leinster, antes de preparar el duelo directo en Liga del martes contra Rubí (14:00 hora canaria). n