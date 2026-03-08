El Cisneros no puede repetir su hazaña copera frente al Soria

El Cisneros La Laguna no pudo dar réplica en el luminoso al resultado firmado en los cuartos de final de la Copa del Rey contra Grupo Herce Soria, dentro del retorno a la competición liguera en el Pabellón Ríos Tejera. La escuadra tinerfeña cayó en esta ocasión contra el combinado soriano (0-3), en un encuentro donde no encontró la continuidad deseada para meterse a tiempo en la contienda.

El primer set estuvo bastante igualado. Víctor Andreu se convirtió en el principal baluarte ofensivo de la escuadra cisnerista, ejecutando varios ataques que pusieron en ventaja a los insulares (5-3). No obstante, el combinado dirigido por Alberto Toribio generó daño a través del servicio del receptor sueco Viktor Lindberg, que dio ventaja al cuadro visitante (6-9). Miguel Rivera pidió tiempo muerto para dar indicaciones a sus jugadores, que regresaron a la pista firmando un parcial positivo (11-12) para quedarse cerca del empate, con Fabián Flores certero en la red y Fran Duque acertado en el servicio. Pese a los esfuerzos, los sorianos marcaron una distancia definitiva para llevarse el primer asalto (21-25).

El Cisneros La Laguna aspiró a recuperar sensaciones, pero Grupo Herce Soria se mostraba eficiente tanto en el bloqueo como en el servicio. Así, la fase inicial de la segunda manga estuvo marcada por una serie de rallys cortos, pero la desventaja crecía en el marcador (6-13). Fue entonces cuando Thomas Sleurink encadenó una serie de puntos para el combinado cisnerista, pero la brecha se había marchado al doble dígito (9-19). Frente a una situación adversa, los laguneros sacaron su orgullo con Frac y Flores dando puntos desde el bloqueo, que obligaron a pararlo a Alberto Toribio (14-19). A pesar de la diferencia, los pupilos de Miguel Rivera aguantaron el intercambio de golpes e intentaron lucharlo, aunque finalmente sin éxito (19-25).

Con un escenario desfavorable por delante, el Cisneros La Laguna trató de tirar de personalidad y amor propio en el tercer y a la postre último set. Una de las notas positivas recayó en el protagonismo de Erick Costa, multiplicando sus minutos de juego y destacando en la recepción. El estado de confianza de los sorianos provocó que los laguneros tuvieran que ir de nuevo a remolque, pero sin perder la cara al partido, con Víctor Andreu como estandarte ofensivo, secundado por Flores, Duque y Costa. Pese a los intentos, los jugadores dirigidos por Toribio dieron el golpe definitivo para llevarse el triunfo (15-25).

Una derrota para aprender, pero que no empaña una temporada que está permitiendo luchar por grandes objetivos. El Cisneros La Laguna afronta esta recta final con sus opciones de playoff intactas y tres finales por delante, con la mente puesta en la venidera visita a UC3M Voleibol Leganés, el sábado a las 18:00 horas. n