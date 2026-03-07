El Libby’s no puede permitirse fallar contra el Arenal Emevé

El Libby’s encara un compromiso de mucho peso en su visita al Arenal Emevé. El partido se disputará en el Palacio de Deportes de Lugo (16:00) y llega con solo una jornada más por disputarse antes de que baje el telón de la fase regular.

El conjunto lagunero es octavo con 26 puntos, justo en el último puesto que da acceso al playoff por el título. Detrás, el Sayre, noveno también con 26, mientras que su rival de esta tarde, el Arenal Emevé, ocupa la décima plaza con 23.

Para el equipo tinerfeño, un triunfo supondría dar un paso de gigante hacia el playoff, en tanto que dejaría prácticamente fuera de la pelea al conjunto lucense y convertiría la lucha por la octava plaza en un mano a mano con el Sayre en la última jornada. Además, el contexto de la jornada podría jugar a favor de las laguneras, ya que el cuadro grancanario se enfrenta al derbi vecinal ante Heidelberg, un encuentro en el que, a priori, parte con pocas opciones de ganar.

La situación da un giro total si el triunfo se queda en Lugo. Una derrota del Libby’s devolvería al Emevé de lleno a la pelea, y podría convertir la última jornada en una batalla a tres bandas por el último billete al playoff.