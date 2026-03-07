El Echeyde golea al Oradea en el arranque de la Nordic

La Nordic League regresó a Santa Cruz de Tenerife con la clasificación para la final eight en juego. El anfitrión Echeyde debutó contra el Oradea de Rumanía. No hubo sorpresa. Goleada local: 25-5.

El partido arrancó y las imprecisiones de ambos se sucedieron. Hasta que conectaron Javi Gorría, Iker González y Alex Andión, liberado, abrió la lata. 1-0 a los tres minutos. Se reactivó el ataque local y en un par de transiciones ofensiva, acabadas por Pablo Díaz y por Andión, subió el 3-0.

A partir de ahí, tsunami goleador de los chicharreros, que borraron del mapa a los rumanos y cerraron el primer round con un parcial de 3-0, en el que anotaron Iker González, De Weerd y Andión, la figura destacada del arranque.

En el segundo acto apareció el artillero Luis Araya con su tiro ajustado, y le siguieron los tantos de Nacho Gutiérrez, al contragolpe, y Andión, desde el lateral. 9-0, y no había descanso que valiera. Con el cerrojo puesto atrás, los canarios engordaron su goleada con el canterano Sergio Prunell brillando con dosgolazos. El primero, con una vaselina espectacular.

Con el triunfo casi amarrado, los tinerfeños se dosificaron, dieron minutos a los menos habituales, pero continuaron enchufados con más y más goles de Prunell x2 y Araya (14-0). Se sumó a la fiesta el capitán Nacho Gutiérrez que firmó su hat-trick e hizo crecer la brecha hasta el 16-0. Con todo, reaccionó el Oradea, que se arriesgó en ataque y aprovechó el descanso que se tomó el Echeyde. Vuscan y Soponar colocaron el 17-2.

El equipo tinerfeño terminó de sentenciar con un chut potente a la escuadra de Pablo Díaz, así como Samu García, sacando músculo en la boya. Con todo decidido (18-2) se llegó a los últimos 8 minutos. Un último round, en el que el Echeyde bajó la tensión defensiva, pero no paró de marcar goles y de sumar intervenciones de mérito el guardameta Héctor Martínez, quien detuvo dos penaltis. Hasta siete tantos más (Prunell, dos de Omar García, De Weerd y Andión) de los santacruceros, que neutralizaron el ataque de orgullo de los rumanos, que se fueron de su primer enfrentamiento en la Isla con un resultado muy abultado (25-5).

El Tenerife Echeyde empezó la Fase 2 de la Nordic League sobrado. Primeros tres puntos y hoy segundo duelo en la competición ante el Elevate sudafricano (18:30), que derrotó por la mínima (11-10) al Leinster irlandés.

División de Honor Femenina: El colista pone a prueba a unas Guayotas en racha

Las Guayotas, eufóricas tras la sobresaliente experiencia europea en tierras serbias, con clasificación invicta a la final eight de la Conference Cup incluida, regresan a la Liga. Y vuelven hoy con un duelo importante en la piscina Acidalio Lorenzo (11:00) para lograr la que sería la tercera victoria en el campeonato liguero. Enfrente estará el actual colista, el Iruña, que intentará dar la sorpresa a las tinerfeñas, quienes llegan todas sanas al partido en la piscina santacrucera. Entre las jugadoras que estarán en la convocatoria se encuentra la boya Daniela Vomastková, quien cumple su primera campaña en la Isla. «El equipo llega motivado y contentas del trabajo que venimos haciendo. Estamos o reparadas para un nuevo partido clave de Liga», explica la waterpolista checa, quien asegura que no se pueden confiar con su oponente. «Ellas tienen atacantes peligrosas y en la ida en Navarra ya se nos complicó ganar. Si jugamos juntas y unidas yo creo que cumpliremos el propósito del triunfo», añade.