El Cisneros vuelve a cruzarse con el Soria

El Cisneros La Laguna afronta hoy en el Pabellón Juan Ríos Tejera la decimonovena jornada de la Superliga Masculina. A partir de las 17:00 horas, el conjunto dirigido por Miguel Rivera recibirá al Grupo Herce Soria, reciente rival de los tinerfeños en la Copa del Rey. El equipo lagunero entra así en la recta final del campeonato liguero, con solo cuatro jornadas por delante, con el objetivo de afianzar los puestos de playoffs y escalar lo máximo posible en la clasificación.

El encuentro llega con un antecedente muy reciente: el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, donde el Cisneros se mostró superior y logró pasar a semifinales. En Liga, el último partido del Cisneros se saldó con victoria ante el Tarragona (1-3); al igual que Grupo Herce Soria, quienes también sumaron los tres puntos (3-0) ante el San Roque. De esta manera, el cuadro cisnerista llega a la cita como sexto clasificado, mientras que el conjunto de Soria ocupa actualmente la segunda plaza.

La semana ha estado marcada por el buen papel del equipo en la Copa, una competición que el entrenador de la primera plantilla, Miguel Rivera, calificó de «positiva» tanto por los resultados como por la imagen mostrada. «Nos queda un sabor amargo por el modo en el que perdimos la semifinal. Nos quedamos demasiado cerca y al final eso duele y hace que quede ese pequeño sabor amargo», dijo el estratega cisnerista.

Sobre el rival, señaló que «va a ser un partido duro». «Contra Soria siempre lo son y, además, esta vez con el añadido de que van a venir con ganas de revancha después del partido de Copa. Sabemos competir contra ellos; vamos a aplicar una estrategia parecida al último choque», añadió.

Por último, Rivera habló del tramo final de temporada, y destacó que el equipo lo afronta con «ambición y ganas de quedar lo más arriba posible». «Lo primero es certificar la clasificación a los playoffs y lo segundo es intentar acabar lo más arriba posible, y si puede ser en esa quinta posición mejor», concluyó.