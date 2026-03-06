Cruz, a por la décima ante un Lemes que busca frenarlo

Turno para el motor en Canarias. Superado ya el tramo inicial del año, ese en el que los pilotos aprovechan para tomar aire después de cerrar la temporada, llega el Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto, que arranca este fin de semana y, por segundo año consecutivo, lo hace con el Rallye Orvecame Isla de Lanzarote - Trofeo Ciudad de Arrecife.

Le tocará a Enrique Cruz defender corona en un campeonato que vuelve a componerse de ocho citas, las mismas que el año pasado salvo el Villa de Teror, que se cae del calendario para dar paso al Rally Comarca Norte de Gran Canaria, encargado en esta ocasión de bajar el telón de la temporada.

Por alicientes, lo cierto es que resulta difícil imaginar un Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto como el que se vivió el año pasado. Un 2025 que arrancaba como el año más igualado de la historia, pero que a mitad de curso ya tenía a Enrique Cruz empezando a dictar sentencia. Tanto, que terminó llevándose el título sin siquiera tener que participar en las dos últimas citas, el Rally Villa de Teror y el de Maspalomas.

Este año, sobre el papel, la pelea apunta a cosa de dos. El piloto lagunero parte como favorito y se encuentra ante la oportunidad de firmar su décimo título regional. Por su parte, Yeray Lemes –junto a Aitor Cambeiro–, quiere recuperar el trono después de haberlo hecho en 2024 y también en 2019. Como aspirantes, aunque en un segundo escalón, aparece Sergio Fuentes a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, misma marca a la que se suma el doble campeón continental Alexey Lukyanuk, que acompañado por Yuri Kulikov será otro de los nombres a tener muy en cuenta.

Estos pilotos, todos con vehículos de la categoría Rally2, encabezan la lista de inscritos del Isla de Lanzarote, una prueba que reúne a 39 equipos. La competición se concentrará únicamente en la jornada de mañana sábado, con un rutómetro compuesto por siete tramos. Para hoy quedan las verificaciones administrativas y técnicas y la ceremonia de salida.

Partirá como favorito, como casi siempre que corre en casa, Yeray Lemes. Profeta en su tierra, el lanzaroteño ha ganado las tres últimas ediciones de la prueba conejera. Intentará romper esa racha Enrique Cruz, que llega con el dorsal 1 y con el recuerdo todavía fresco de lo que hizo allí el año pasado: firmó el mejor tiempo en tres de los ocho tramos y terminó quedándose a tres segundos de la victoria.

Al lagunero lo avalan muchas credenciales para volver a aspirar al trono del Mundialito. Es el gran favorito. De nuevo junto a Yeray Mujica, el piloto de Copi Sport afronta su segundo año al volante del Toyota GR Yaris Rally2. Viene de una «temporada perfecta», y ya se sabe que no es lo mismo el segundo año que el primero con un coche, más cuando –según dijo el propio Cruz al término de la pasada campaña– consideraba que el Toyota había estado «solo al 70%».

Por si fuera poco, podría alcanzar la cifra redonda del décimo título regional. Sería otra página en la historia, y además con la tranquilidad de saber que ya nadie ha ganado tanto como él. El lagunero, por cierto, vigente subcampeón del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto, no volverá a disputar este año el Nacional para centrarse en el Mundialito, según comentó en Sobre Ruedas Radio.

También en el bando tinerfeño, Sergio Fuentes quiere dar un paso más. Tercero en 2024 y también tercero en 2025, el candelariero busca subir un escalón y pelear por todo. De nuevo junto a Teco Hernández, Fuentes seguirá creciendo después de un espectacular 2025. Ganador del accidentado Rally Norte del año pasado, vencedor también del 51º Rally Isla Tenerife y autor de un notable segundo puesto en el Ciudad de La Laguna, llega tras firmar «la mejor temporada de su vida» –como dijo a este medio al término del curso pasado–. Ahora, en su segundo año con el Fabia RS Rally2, actualizado con el último paquete de evoluciones, quiere meterse en la pelea por el Mundialito.

Por su parte, el ruso afincado en Tenerife Alexey Lukyanuk será otro de los gallos de este Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto. Enrolado en las filas del equipo de Domingo Alonso Group y de Sports & You Canarias, y tras el podio logrado en Lanzarote en 2025, aspira a la victoria estrenando una unidad del flamante Skoda Fabia RS Rally2.

En clave occidental hay que destacar la ausencia en la cita lanzaroteña de Miguel Suárez, de quien por ahora se desconocen los motivos por los que no estará en la salida. Conviene recordar que el palmero no viene precisamente de un 2025 fácil. Se vio obligado a pausar su actividad después de sufrir molestias en la zona lumbar. De hecho, por recomendación médica –evitar esfuerzos después de resentirse en un accidente– tuvo que renunciar al Rally de Telde y al Ciudad de La Laguna.

Tampoco estará Fernando Cruz, hermano de Enrique, que después de firmar un meritorio cuarto puesto el año pasado en su debut, en esta ocasión no estará entre las opciones de cabeza por una cuestión de presupuesto. «Lo más probable es que este año no hagamos el campeonato completo. Veremos qué opciones tenemos, pero decir que corremos el Campeonato Regional es decir mentiras», dijo el lagunero para Zona Deportiva Motor, de Radio Las Palmas.

Por el bando oriental, buena parte de las opciones de llevarse este Mundialito recaen en Yeray Lemes. Igual que se espera que sea el principal rival de Enrique Cruz este fin de semana, también se prevé que lo sea a lo largo de toda la temporada. Repetirá al volante del Citroën C3 Rally2, acompañado de Aitor Cambeiro como copiloto.

Cabe resaltar también el debut del joven lanzaroteño Joday Betancort con el equipo Hyundai Canarias y su Rally2. Además, no faltarán los siempre competitivos Porsche 911 GTR en los tramos de la isla conejera, esta vez con Toñín Suárez y la incorporación de otro piloto local, Aníbal Machín, que debuta con esta marca.

La primera sección arrancará a las 9:30 con el TC1 (La Asomada - Tegoyo - Tías - Heide - Cercado), seguido del TC2 (La Candelaria - San Bartolomé) a las 10:10. Tras un reagrupamiento, los pilotos repetirán estos dos tramos a las 11:30 y 12:10, respectivamente.

La segunda mitad del rally comenzará con el tramo más largo: el TC5 (Guatiza - El Mojón - Las Nieves - Haría) a las 14:45, seguido del TC6 (Máguez - Haría - Arrieta) a las 15:30. La competición se cerrará con una segunda pasada por el tramo de Guatiza - El Mojón - Las Nieves - Haría a las 16:35. Una vez completado el recorrido, los vehículos regresarán a Arrecife para la llegada final, prevista a las 17:30, seguida de la entrega de trofeos a las 17:45.

Mismo coeficiente

En cuanto al criterio de puntuación de cada rally, se mantiene el mismo sistema que el Mundialito del año pasado. Esto es, mismo coeficiente (1,0), sumando además un bonus de cinco puntos por tomar la salida en La Palma y Lanzarote. En el caso del Rallye Villa de Adeje, este extra sube a siete puntos por su condición de prueba valedera para el CERA.. Eso sí, de las ocho citas del campeonato, solo contarán para la clasificación las seis mejores puntuaciones de cada piloto, por lo que podrán permitirse algún tropiezo sin perder del todo la pelea por el título.

Tras la cita inaugural en tierras conejeras, el Mundialito canario llevará a los pilotos al Rally Orvecame Norte (10 y 11 de abril), seguido del Rally Villa de Adeje (8 y 9 de mayo), que volverá a traer al Archipiélago la Copa de España de Rallies (CERA). Después llegará el Rally Ciudad de Telde (27 y 28 de junio) y el Rallye Ciudad de La Laguna (17 y 18 de julio).

Agosto será de descanso, y en septiembre la acción regresará con el Rally Isla Bonita (27). El Rally Maspalomas (31 de octubre y 1 de noviembre) será la penúltima prueba, dejando el cierre de la temporada al Rally Comarca Norte, que se celebrará el 27 y 28 de noviembre. n