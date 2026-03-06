Cita internacional en la piscina Acidalio Lorenzo

El Tenerife Echeyde vuelve a una de sus competiciones fetiche: la Nordic League. Un torneo internacional que desembarca desde hoy hasta el domingo en la piscina Acidalio Lorenzo de Santa Cruz.

Los tinerfeños, que fueron subcampeones en la pasada edición, celebrada en la Isla, y campeones en 2024, en Suecia, serán los anfitriones de la fase de grupos. Una ronda en la que les acompañarán tres conjuntos en busca de las dos plazas que dan acceso a la Final Eight. El primer oponente será el Oradea rumano, al que los chicharreros ya derrotaron con contundencia hace dos cursos. Le seguirá el Elevate de Sudáfrica, un equipo joven que cuenta con la mayoría de jugadores de la selección africana, y el Leinster de Irlanda.

Para el entrenador de los isleños, Albert Español, el objetivo está claro. «Nuestro propósito es ganar todos los choques, seguir cogiendo ritmo de cara al tramo final y luchar por este título que trae siempre tan buenos recuerdos», explica el míster catalán, quien asegura que para el club es un orgullo volver a organizar una fase como esta y que lleguen a la Isla equipos de países tan diferentes. «Al final, este campeonato ha crecido mucho en estos años, el nivel aumenta cada vez y se suman más conjuntos de muchas partes del mundo. Para nosotros es importante y queremos dar un gran nivel para que el público de la Acidalio disfrute este fin de semana».

Los tinerfeños, que venían de una gran racha liguera –tres victorias seguidas fuera de casa– y de lograr clasificación a los cuartos de final de la Conference Cup europea, cayeron el miércoles por la mínima ante el Mediterrani. Por ello, la Nordic se antoja como «antídoto» para recuperar confianza y sensaciones.

La aventura arrancará a las 18:00 de hoy ante la escuadra rumana. Cerrarán la primera jornada los sudafricanos y los irlandeses. En la segunda cita, programada para mañana, comenzarán la tarde el Oradea y el Leinster (17:00) y la cerrarán los chicos de la Acidalio frente al Elevate (18:30). La fase grupos pondrá el cierre este domingo, donde se decidirán los dos clasificados tras los enfrentamientos entre Elevate y Oradea (10:00) y el Echeyde ante el Leinster (11:30). Colofón de una fiesta internacional del waterpolo, que vuelve a tener a Santa Cruz de Tenerife como escenario de lujo. n