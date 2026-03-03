Un tinerfeño, campeón de la Copa del Rey: "No recordaba haber estado en la pista con más de 6.000 personas mirando"

El tinerfeño Carlos Nieves se proclamó el fin de semana campeón de la Copa del Rey de voleibol con el CV Manacor. Nieves, a punto de cumplir 22 años, anotó 12 puntos en la semifinal y 14 en la final. Apunta alto.

Enhorabuena por el título. ¿Todavía asimilándolo?

Ha sido un cúmulo de emociones desde que botó ese último balón que nos hizo ganar el partido y ser campeones de Copa. Unos días después empiezas ya a asimilar lo que has hecho. Estoy viendo todos los partidos repetidos porque tengo visiones algo borrosas del campeonato. No recordaba haber estado dentro de la pista con esas más de 6.000 personas mirando. Ahora ya sí. Ya empiezo a asimilar que hemos ganado la Copa y a disfrutarlo.

Hubo récord de asistencia a un partido de Copa y el Manacor nunca había ganado el título. Sería doblemente especial.

Sí, exacto. Yo estuve dos años en Valencia y sé que es una ciudad a la que le encanta el vóley. Además, estaba cerca de muchos de los equipos que participaron en el torneo: de Teruel, de Soria, del propio Valencia o de nosotros desde Mallorca. Eso ayudó mucho a que el ambiente fuese tan impresionante.

No es arriesgado pensar que ha sido su día más feliz en el vóley.

Con la selección no he ganado nada, aunque he disfrutado de momentos muy bonitos. A nivel de clubes, desde luego. No hay nada como ganar, como ser el campeón de algo. Eso de llevarte la Copa a casa o llegar a Manacor y ver a tanta gente tan contenta.

Cuidado con esa sensación, dicen que engancha.

Sí, me va a enganchar seguro, ese es el pequeño problema [se ríe]. Pero bueno, mi idea siempre ha sido la de intentar ganar todo lo que se pueda y eso no va a cambiar.

Nieves, a la izquierda, celebra el campeonato de la Copa del Rey. / El Día

¿Le hubiese apetecido jugar la final contra el Cisneros?

Sinceramente, es que nuestro objetivo era ganar la Copa. Quien estuviese en frente en la final iba a ser el mejor que lo hiciese en la semifinal. Nuestro planteamiento mental era el mismo. No pensábamos en favoritos.

Hablando de favoritismo, eliminaron al Guaguas en semis. ¿Eran el rival a batir?

Desde luego que lo eran. Y digo más, lo van a seguir siendo. Están entre los ocho mejores equipos del mundo ahora mismo y se trata de un equipo que tiene jugadorazos en todas las posiciones. Sabíamos que iba a ser difícil. Lo que pasa es que, quizá otro equipo hubiese dicho. Llegamos hasta aquí y contra el Guaguas no se puede. Lo bueno es que nuestro grupo tenía clarísimo lo que quería. La verdad es que el ambiente antes de la semifinal era de convicción. Justo antes de ser presentados y saltar a la pista formamos un corrillo y al mirar a mis compañeros sentí esa seguridad de que íbamos a ganar. Salimos con esa fuerza y la mantuvimos para que el partido se pudiera definir en detalles. Y así fue porque el quinto set iba 13 iguales cuando cayeron los dos últimos puntos que nos hicieron ganar.

¿Contó con apoyo desde la grada? Algún viaje exprés...

Pues justo mis padres no, pero mi hermana sí. La tenía a ella en la grada animando. Cuando estás jugando y sabes que hay gente que te quiere siguiéndote... Me hace feliz compartir eso. Cuando juegas no te das cuenta, pero al terminar miras hacia atrás y es todo superbonito.

Anotó 14 puntos en la final, el segundo que más en su equipo. ¿Fue un fin de semana también redondo en lo particular?

Pues mira, no me parece que hiciera un gran campeonato. Sé que suena raro porque se lo he dicho a más gente. El caso es que no me sentí a mi mejor nivel, sobre todo en ataque. No me encontré seguro para hacer lo que creo que puedo. Pero ojo, teniendo en cuenta que nos llevamos el oro, eso se queda en un segundo plano. Hay que jugar en equipo. Si no estoy, habrá un compañero que aparezca. Si no puedo ayudar tanto en ataque, me centro en recibir perfecto para que nuestros dos centrales hagan el punto. Ese fue el camino que nos llevó a ganar, pensar en el equipo. Ahora me toca analizar con calma para saber en qué puedo mejorar.

Por lo que le escucho, debe ser muy exigente consigo mismo.

La verdad es que me suele pasar. Obviamente, no es que busque siempre el fallo mínimo en mí mismo, pero es que soy muy exigente porque tengo muy claro a dónde quiero llegar y lo que quiero ser como jugador. Tengo el foco muy claro y no me quiero permitir algunas cosas. No voy a conformarme.

Su curso pasado fue de consolidación en la élite con el Cisneros. Este verano salió a un club con más aspiraciones y, por lo que se ve, le ha salido bien la elección.

Sí. El Cisneros fue en el primer equipo en el que tuve un papel protagonista en Superliga. Fue un buen año para mí y vine a Manacor para dar un paso más. Aquí iba a tener esa presión por ganar y era distinto. Mi idea es seguir dando pasos y creciendo como jugador para llegar lo más lejos posible.

Carlos Nieves, en su etapa con el Cisneros. / El Día

Y a nivel colectivo, ¿después de haber ganado, cambian los objetivos del equipo de cara a la Liga?

Lo único que creo que cambia de verdad es la opinión que tienen los demás de nosotros. Ahora han visto que somos capaces de ganar. Para nosotros no cambia nada. Seguimos con el mismo objetivo, que es terminar la fase regular en la mejor posición posible e ir a por la Liga. El primer objetivo era la Copa y ya la tenemos. Ahora vamos a por el segundo.

¿Qué tal en Manacor?

Pues muy bien. Ya conocía a muchos de los jugadores del equipo y me arroparon bien desde que llegué. Ya había vivido fuera y, aunque extrañas a tu familia y a tu gente, aprendes a sobrellevarlo. Además, vivo con uno de mis mejores amigos así que estoy genial.

Después de haber jugador en Tenerife la pasada temporada, ¿echa mucho de menos la Isla?

La Isla siempre se echa de menos. Mallorca es un lugar estupendo, pero no hay nada como Tenerife. Cuando llego a la Isla quiero hacer siempre diez mil cosas y no tengo tiempo para todo. Solo el hecho de estar en mi casa con mi familia y ver a mi perro ya lo valoro mucho.