El Tenerife Echeyde termina líder e invicto

Victoria del Tenerife Echeyde Femenino en Vojvodina, asegurando el liderato del grupo y la invicta participación en la Conference Cup. Con los deberes hechos tras certificar el sábado el billete para la Final Eight, Las Guayotas afrontaban su último compromiso de la Fase 2 ante las anfitrionas serbias, que aún soñaban con la clasificación. Intensidad máxima desde el inicio, reflejada en defensas sólidas y buenas intervenciones de ambas porteras.

Tras cuatro minutos de empate a cero, un penalti transformado por Carla Martín desatascó el marcador (0-1). La respuesta balcánica no se hizo esperar: Milica Mocan igualó al contragolpe. Poco a poco, las isleñas subieron el ritmo, encadenando dos goles consecutivos: un chut desde el lateral de Elena Camarena y la efectividad en la boya de Mallory Reynoso pusieron el 1-3. Dominio claro de las pupilas de Enrique Cruz, que continuaron al contraataque hasta que la holandesa Renée De Kleer elevó la ventaja a 1-4, antes del tanto final serbio de Da Silva Moreira.

El segundo capítulo arrancó con un trallazo a la escuadra de Maryn Dempsey y un contragolpe de De Kleer para el 2-6. La Vojvodina recortó con Pereira Cavalcante (3-6), pero Natalia Naya amplió la renta a 3-7. El partido se volvió un correcalles, con las locales intentando acercarse, aunque Mallory Reynoso mantuvo la distancia (4-8). Así se llegó al descanso.

Tras el parón, el Echeyde golpeó primero: otro contragolpe finalizado por Naya para el 4-9. La urgencia serbia les permitió anotar dos veces en superioridad (6-9), gracias a Anja Svec y Tijana Lukic. Aún así, la reacción local no se concretó del todo: un parcial de 3-0 acercó a la Vojvodina a 7-9, aprovechando un bajón ofensivo y decisiones arbitrales polémicas. Carla Martín, desde el penalti, volvió a calmar la situación (7-10), aunque Svec redujo a 8-10. Momento crítico, pero Macu Bello detuvo un penalti y un contragolpe terminó en un nuevo lanzamiento para Maryn Dempsey, poniendo el 8-11 al final del tercer cuarto.

El último periodo arrancó con agresividad serbia, pero las Guayotas aguantaron tres minutos gracias a su defensa sólida. Una segunda superioridad fue finalizada por Dempsey (8-12), y el partido entró en una fase más tranquila. Trabajo defensivo y paciencia se combinaron con golazos de Carla Martín y María Ramos tras expulsiones rivales, para situar el marcador en 8-14 con solo dos minutos restantes. Los últimos tantos de Savchenko y Lukic, junto con un tercero de De Kleer, cerraron el 10-15 definitivo.

Triunfo que confirmó el primer puesto de grupo y una participación perfecta en la Conference Cup (6 de 6), dejando al Tenerife Echeyde Femenino invicto. Regresarán a la Isla con la misión cumplida y el sueño intacto de luchar por el título en la Final Eight de finales de marzo (26-29). Antes, retomarán la Liga el sábado que viene en casa frente al colista Iruña (11:00).